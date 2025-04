Une saison EuroLeague « validée » pour Pierric Poupet et l’ASVEL

Jeudi 10 avril, l’ASVEL a terminé sa saison d’EuroLeague avec un bilan de 13 victoires pour 21 défaites, soit à une victoire de réaliser son meilleur bilan dans la compétition depuis son retour en 2019. Le point final de cette campagne européenne est une défaite contre son rival hexagonal, l’AS Monaco (78-83), avec qui la lutte se prolongera potentiellement en playoffs de Betclic ELITE.

L’ASVEL a montré « qu’elle avait sa place » en EuroLeague

Malgré le fait de ne pas avoir réussi à établir un nouveau record, ainsi que d’avoir vu le play-in s’envoler avant la fin de saison (15e sur 18 au final, à cinq victoires du top 10), Pierric Poupet s’est montré relativement satisfait des résultats. Si l’entraîneur de l’ASVEL espérait davantage, il estime tout de même que les objectifs ont été accomplis.

« Quand on a commencé, j’ai dit que notre objectif était d’être compétitifs en EuroLeague, de montrer qu’on y avait notre place », indique-t-il dans des propos rapportés par L’Équipe. « C’est validé, pas suffisamment à mon goût, mais validé quand même. On a encore joué les yeux dans les yeux avec une des meilleures équipes d’Europe ce soir. »

La saison 2024-2025 d’EuroLeague de l’ASVEL a connu des moments marquants. La semaine de « l’Héritage Week » de l’EuroLeague, fin mars, a été de cela, avec deux victoires de prestige (contre l’Olympiakos et le Zalgiris Kaunas) devant les yeux de quelques membres de l’équipe du Final Four 97. Sur le plan individuel aussi, avec la grande saison de Théo Maledon, auteur de 17 points, 3,5 rebonds, 4,6 passes décisives et 1 interception de moyenne pour son retour en Europe. Ou encore les nouveaux records battus par Nando De Colo, aux lancers francs ou en étant le joueur le plus âgé à réaliser un double-double points/passes.

Un manque d’expérience, d’effectif, pour espérer mieux

Évidemment, il y a également eu quelques gros trous d’airs, en raison de pépins physiques notamment comme de fin janvier à fin mars avec sept défaites de rang sur la scène européenne. « On a parfois manqué de certaines choses : de l’expérience, un effectif plus fourni, mais ce qui est important, c’est de faire mieux que l’an passé pour la structure ASVEL », ajoutait Pierric Poupet.

Désormais, il ne reste plus à l’ASVEL que la Betclic ELITE comme objectif pour sa fin de saison 2024-2025, avec notamment les playoffs. « On va récupérer nos blessés (Lauvergne, Jackson) et on pourra être compétitifs contre n’importe qui. »