Vainqueur du Besiktas Istanbul, Basket Landes disputera sa cinquième saison d’EuroLeague

Et de trois clubs français en EuroLeague féminine pour la saison à venir ! Après une belle victoire au match aller en Turquie face au Besiktas Istanbul (70-84), Basket Landes s’est imposé à domicile ce mardi 24 septembre (80-58), décrochant ainsi son ticket pour disputer l’EuroLeague. Il s’agira de la 5e participation consécutive pour le club landais, qui rejoint ainsi Villeneuve d’Ascq et Bourges dans la plus grande compétition européenne.

A team performance to secure a spot in the #EuroLeagueWomen Regular Season 💥 Welcome back, @basketlandes 💙 — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) September 24, 2024

Un festival offensif landais pour conclure

Avec un matelas confortable de 14 points d’avance (70-84), les Landaises avaient déjà fait un grand pas vers la qualification en EuroLeague dès le match aller. Ce mardi, devant leur public, les joueuses de Julie Barennes ont même pu assurer le spectacle. En tête de 4 points à la mi-temps (34-30, 20′), les locales ont accéléré au retour des vestiaires pour infliger un 25-16 en dix minutes et prendre le large. Porté notamment par l’efficacité de Leila Lacan (12 points, 4 rebonds et 3 passes décisives) et de Destiny Slocum (14 points, 4 rebonds et 3 passes décisives), Basket Landes a parfaitement géré son avance pour s’imposer avec la manière à domicile.

Un net succès (80-58) qui permet au club landais de décrocher une cinquième qualification pour disputer l’EuroLeague. « L’Euroleague, c’est la meilleure compétition européenne, on avait tous envie d’y être et c’est fait, souriait l’assistant Olivier Constant auprès de Sud-Ouest. C’était vraiment l’objectif de ce début de saison, avant la reprise du championnat. » Avec certainement l’envie d’égaler et même de faire mieux que son meilleur bilan des quatre campagnes précédentes, à savoir 7 victoires lors de l’exercice 2021-2022. Mais en attendant, le championnat de France, lui, n’attend pas. Au sortir de sa belle parenthèse européenne de début de saison, Basket Landes va enchaîner dès ce samedi 28 septembre avec un déplacement à Charleville-Mézières.