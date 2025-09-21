Vassilis Spanoulis savoure les premiers pas de son AS Monaco 25-26 : « Nous avons joué de la manière dont je conçois le basket »

“C’était un match vraiment complet, pendant quarante minutes”. Vassilis Spanoulis a soulevé son premier trophée d’entraîneur de Monaco, au terme d’une excellente prestation en finale de SuperCoupe, face à “une très bonne équipe du Mans, qui le montre à plusieurs reprises récemment” loue-t-il.

En effet, le technicien grec a vu chez ses hommes “la volonté de remporter le trophée. c’est désormais chose faite : félicitations à mes joueurs qui réalisent une excellente performance sur l’ensemble du week-end de SuperCoupe”. Mais au-delà de la détermination, c’est sur “la manière” qu’il s’est arrêté en conférence de presse. “Nous avons joué comme je conçois le basket, dans ma philosophie, autant offensivement que défensivement. Les joueurs ont mis beaucoup d’énergie et d’intensité”.

« Nous sommes sur le bon chemin »

Satisfait de ce qu’il a vu son équipe réaliser, le coach Spanoulis veut faire de “ce premier titre de la saison une base pour la suite, un modèle du basket que nous devons jouer. Il reste encore des choses à améliorer, la saison sera longue, il faut que nous restions concentrés sur nos objectifs”. Il sait toutefois que la saison ne sera pas évidente, après avoir placé la barre très haut l’an passé.

“L’année dernière a été historique avec le Final Four d’EuroLeague et la finale, nous sommes passés très près du titre. Cette année, nous avons une certaine pression. Nous voulons revenir meilleurs cette année”. Le recrutement monégasque en témoigne, avec la mise sur pied d’une “équipe combinant à la fois de l’expérience et de la jeunesse, avec des joueurs tous très talentueux, dotés d’un QI basket et des qualités athlétiques élevés. Nous sommes sur le bon chemin pour remplir nos objectifs, il faut continuer à travailler”, conclut-il, désireux de décrocher cette fois le Graal européen.