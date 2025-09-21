L’AS Monaco reçu quatre sur quatre à Roland Garros : « On veut marcher sur les traces de Rafael Nadal » en sourit Elie Okobo

L’AS Monaco, ambitieuse à tous les étages, ne pouvait mieux commencer sa saison avec un premier titre en poche grâce à sa très large victoire contre Le Mans (104-79), en finale de SuperCoupe LNB. Si c’est Mike James qui a raflé le titre de MVP, Elie Okobo aurait pu s’emparer de ce trophée individuel avec ses 16 points, 7 passes décisives et 3 interceptions pour 21 d’évaluation en 28 minutes. Et un impressionnant ratio de +27 quand il est sur le parquet. Le meneur tricolore était dans tous les coups et la joie prédominait au coup de sifflet final.

Élie, vous êtes toujours invaincus sur la terre battue de Roland Garros (95-91 face au Paris Basket en 2022, et victoire face à Boulogne-Levallois lors du 3e épisode de la finale 2023). Sympa non ?

« C’est toujours cool oui ! On veut marcher sur les traces de Rafael Nadal (sourire). En plus, je suis gaucher, j’ai mis son bandeau sur mon bras pour l’occasion. J’espère qu’il y aura d’autres matchs ici. L’ambiance est sympa en plus. Le terrain est top. Pouvoir implanter le basket français sur ce site historique, c’est cool.

Vous avez déroulé cet après-midi…

« On a montré beaucoup de sérieux sur ce week-end. Pourtant, ce n’est que la 5e fois qu’on joue ensemble. Il y a des repères qui commencent à se créer. Mais déjà, juste gagner, ça fait du bien. On parlait souvent de Monaco – Le Mans, la saison dernière. Ils nous ont battu en finale de Leaders Cup et de la Coupe de France la saison dernière. Là, on a remis les compteurs à égalité. »

La menace vient vraiment de partout dans cette équipe, c’est impressionnant…

« Exactement, la menace vient de partout. On a de supers créateurs, du danger à tous les postes, des menaces à 3 points, etc. On se fait tous confiance. Est-ce que c’est la meilleure équipe de l’histoire de l’ASM ? C’est trop tôt pour le dire encore. On a fait deux Final Four en EuroLeague, dont une finale à la clé. On a gagné le championnat aussi. On fera les comptes à la fin de la saison. »

« Cette saison, on veut un goût sucré »

Qu’est-ce que vous avez su améliorer entre hier, contre Boulazac, et aujourd’hui, contre Le Mans ?

« Il y a eu un peu moins d’erreurs défensives déjà, et ensuite on a amélioré la communication sur le terrain. C’est déjà pas mal en 24 heures seulement. On a la chance d’avoir une semaine complète pour se préparer à la première journée de championnat. Cela va faire du bien à beaucoup de monde car la préparation a été perturbée entre des joueurs retenus par leurs sélections à l’EuroBasket, tout comme le coach. »

Tout gagner cette saison, c’est l’objectif c’est ça ?

« Bien sûr ! Quand on goûte à une finale d’EuroLeague la saison passée et qu’on ne passe pas loin, pareil en championnat, on remonte de 0-2 à 2-2 en finale et on ne passe pas loin sur le match 5 à l’extérieur. Tout ça laisse un goût amer. Cette saison, on veut un goût sucré. »

