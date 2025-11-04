Victoire très précieuse de la JDA Dijon en Italie : tout est encore possible !

Après leurs deux défaites inaugurales, on pensait que cette phase de poules de FIBA Europe Cup allait être bien compliquée pour la JDA Dijon. Finalement, ils sont bel et bien en train de relever la tête. Et de garder leurs chances de qualification pour la deuxième phase, même si le chemin est encore long. C’est dans cet objectif qu’une victoire chez le Reggio d’Émilie ce mardi soir était primordiale. Actuellement titulaire de la deuxième place et vainqueur de la JDA à l’aller, le club italien tient la corde pour obtenir le ticket (à moitié) qualificatif pour la seconde phase. Un concurrent direct que les Dijonnais se devaient de battre pour ne pas voir leurs espoirs s’envoler.

C’est donc fait, encore une fois sur un score très serré (76-79), encore une fois en allant l’emporter avec le cœur et les tripes. Après deux derniers shoots salvateurs de Quentin Losser (12 points) et Jordan Barnett (13 points) qui ont porté un coup dur aux Italiens, ces derniers ont fait n’importe quoi sur les dernières possessions, donnant sur un plateau d’argent la victoire aux visiteurs. À noter aussi que la victoire surprise dans le même temps des Kosovars de Bashkimi contre les leaders de Cibona (89-69) rebat un peu plus les cartes dans le groupe.

Plus d’infos à venir…