FIBA Europe Cup

Victoire très précieuse de la JDA Dijon en Italie : tout est encore possible !

FIBA Europe Cup - En allant l'emporter chez ses concurrents directs du Reggio d'Émilie de trois petits points (76-79), la JDA Dijon garde ses chances pour se qualifier au second tour, même si le chemin est encore long.
00h00
Victoire très précieuse de la JDA Dijon en Italie : tout est encore possible !

La rage de vaincre de David Holston, toujours intacte à 39 ans et après 10 ans à Dijon

Crédit photo : FIBA Europe Cup

Après leurs deux défaites inaugurales, on pensait que cette phase de poules de FIBA Europe Cup allait être bien compliquée pour la JDA Dijon. Finalement, ils sont bel et bien en train de relever la tête. Et de garder leurs chances de qualification pour la deuxième phase, même si le chemin est encore long. C’est dans cet objectif qu’une victoire chez le Reggio d’Émilie ce mardi soir était primordiale. Actuellement titulaire de la deuxième place et vainqueur de la JDA à l’aller, le club italien tient la corde pour obtenir le ticket (à moitié) qualificatif pour la seconde phase. Un concurrent direct que les Dijonnais se devaient de battre pour ne pas voir leurs espoirs s’envoler.

– Journée 4

C’est donc fait, encore une fois sur un score très serré (76-79), encore une fois en allant l’emporter avec le cœur et les tripes. Après deux derniers shoots salvateurs de Quentin Losser (12 points) et Jordan Barnett (13 points) qui ont porté un coup dur aux Italiens, ces derniers ont fait n’importe quoi sur les dernières possessions, donnant sur un plateau d’argent la victoire aux visiteurs. À noter aussi que la victoire surprise dans le même temps des Kosovars de Bashkimi contre les leaders de Cibona (89-69) rebat un peu plus les cartes dans le groupe.

Plus d’infos à venir…

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
elandu71
Bravo à Dijon. Fallait aller la chercher celle là en Italie.
