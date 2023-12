Victorieux d’Oldenbourg, Strasbourg est directement qualifié pour le top 16 de la BCL

Après la JDA Dijon, Strasbourg verra également le top 16 de la Ligue des Champions. À égalité de bilan avec Karsiyaka, la SIG l’a emporté ce mardi soir au Rhénus contre Oldenbourg (85-77) quand le club turc s’est lui incliné à Ostende (78-76). Une combinaison de résultats qui donne au club alsacien la 1re place du groupe, synonyme de qualification directe pour le top 16 de la BCL. C’est la 4e année de suite que Strasbourg se qualifie pour ce stade de la compétition.

SIG? More like S16 🤩

SIG Strasbourg make it back to Round of 16 for the fourth straight year! #BasketballCL pic.twitter.com/gwePEf4LTZ

— Basketball Champions League (@BasketballCL) December 19, 2023