Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Présaison

[Vidéo] À tout juste 17 ans, Hugo Yimga-Moukouri cartonne déjà en pré-saison avec Nanterre

Pré-saison - Peut-être le prospect français le plus attendu en Betclic ÉLITE cette saison, Hugo Yimga-Moukouri continue de faire forte impression en pré-saison avec Nanterre.
|
00h00
Résumé
Écouter
[Vidéo] À tout juste 17 ans, Hugo Yimga-Moukouri cartonne déjà en pré-saison avec Nanterre

Athlétiquement, Yimga-Moukouri est déjà en avance à 17 ans

Crédit photo : Tino Photographie / Nanterre 92

Ce sera l’une des principales attractions de la Betclic ÉLITE ces deux prochaines années. Prospect très réputé, Hugo Yimga-Moukouri (2,04 m, 17 ans) a choisi Nanterre pour faire ses débuts professionnels après trois ans à l’INSEP. Un choix sportif, de carrière, mais aussi familial, comme il nous l’a expliqué en interview. Il arrive donc avec un an d’avance dans le monde professionnel, en faisant un saut pas évident depuis la NM1 vers la Betclic ÉLITE. Le staff avait prévenu que sa signature n’était pas pour le faire jouer en Espoirs, mais bien directement avec les professionnels, avec un vrai rôle à la clé. Et cela se voit dès la pré-saison.

LIRE AUSSI

 

Précocité

Après des sorties à 8 points et 6 rebonds contre Le Mans ou 16 points contre Vannes, le vice-champion d’Europe U18 a fait forte impression dans la large victoire nanterrienne contre Nancy à Marcel Cerdan (97-69) : 15 points à 6/10 aux tirs (dont 2/3 de loin), 5 rebonds et 2 passes décisives pour 17 d’évaluation en 25 minutes. Et cette fois, sa performance était filmée par le groupe Goatoguy. Ses highlights montrent patience, puissance et précision rares pour un joueur de son âge.

Yimga-Moukouri ne termine pourtant pas meilleur marqueur du match. L’autre jeune recrue Mathis Dossou-Yovo s’est illustré avec 16 points et 7 rebonds, mais c’est surtout l’Américain Jeremy Senglin qui termine MVP avec 22 points, 4 passes décisives et 4 interceptions en 27 minutes, pour 27 d’évaluation. La très jeune équipe nancéenne en face n’a pas fait le poids. Ils n’ont tiré qu’à 7/28 à 3-points (25%) et largement perdu la bataille des rebonds. Six joueurs terminent entre 9 et 12 points. La défaite de 28 points est chère payée dans une longue pré-saison, qui ne les a vus gagner que contre des équipes inférieures.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Nanterre
Nanterre
Suivre
Nancy
Nancy
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Alexandre Chassang, ici à droite, pourrait rejoindre le club de Gérone
Betclic ELITE
00h00Gérone veut faire venir Alexandre Chassang
Présaison
00h00[Vidéo] À tout juste 17 ans, Hugo Yimga-Moukouri cartonne déjà en pré-saison avec Nanterre
Présaison
00h00Au tournoi de Sablé, Le Mans s’offre l’ASVEL grâce à Trevor Hudgins, Cholet écrase le BCM
Coupe de France Masculine
00h00Logique respectée dans ce premier tour de Coupe de France
3x3
00h00Seule Française en finale du 3×3 Women’s Series, Hortense Limouzin éliminée malgré ses bonnes performances
Coupe de France Masculine
00h00L’Élan Béarnais sort Marmande et continue l’aventure en Coupe
finale eurobasket allemagne turquie
EuroBasket
00h00La finale de l’EuroBasket, Allemagne – Turquie, visible en clair ce dimanche 14 septembre
WNBA
00h00Le programme des playoffs WNBA, avec 7 Françaises en lice
EuroBasket
00h0026 ans après, un arbitre français de nouveau désigné sur une finale de l’EuroBasket : Yohan Rosso au sifflet
Basketball Champions League
00h00[Rétro] Quand Alperen Sengun signait son premier carton en carrière à… Pau !
1 / 0
Livenews NBA
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
NBA
00h00Les ennuis continuent pour cette superstar NBA : nouvelles révélations explosives dans une affaire de fraude à 30 millions de dollars
Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.
NBA
00h00[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025
NBA
00h00Déménagement en NBA ! Las Vegas perd gros pour la Cup
NBA
00h00La NBA change une règle cruciale : une révolution pour un spectacle garanti et des joueurs protégés
NBA
00h00Victor Wembanyama veut importer la culture européenne en NBA : la superstar française est aux prémices d’un projet qui pourrait changer l’expérience fan
NBA
00h00Bourreau de l’équipe de France, cette révélation de l’EuroBasket intéresse en NBA
NBA
00h00La NBA est en deuil : une star touchée par le meurtre de sa sœur dans d’atroces circonstances
1 / 0