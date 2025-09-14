[Vidéo] À tout juste 17 ans, Hugo Yimga-Moukouri cartonne déjà en pré-saison avec Nanterre

Ce sera l’une des principales attractions de la Betclic ÉLITE ces deux prochaines années. Prospect très réputé, Hugo Yimga-Moukouri (2,04 m, 17 ans) a choisi Nanterre pour faire ses débuts professionnels après trois ans à l’INSEP. Un choix sportif, de carrière, mais aussi familial, comme il nous l’a expliqué en interview. Il arrive donc avec un an d’avance dans le monde professionnel, en faisant un saut pas évident depuis la NM1 vers la Betclic ÉLITE. Le staff avait prévenu que sa signature n’était pas pour le faire jouer en Espoirs, mais bien directement avec les professionnels, avec un vrai rôle à la clé. Et cela se voit dès la pré-saison.

Précocité

Après des sorties à 8 points et 6 rebonds contre Le Mans ou 16 points contre Vannes, le vice-champion d’Europe U18 a fait forte impression dans la large victoire nanterrienne contre Nancy à Marcel Cerdan (97-69) : 15 points à 6/10 aux tirs (dont 2/3 de loin), 5 rebonds et 2 passes décisives pour 17 d’évaluation en 25 minutes. Et cette fois, sa performance était filmée par le groupe Goatoguy. Ses highlights montrent patience, puissance et précision rares pour un joueur de son âge.

Yimga-Moukouri ne termine pourtant pas meilleur marqueur du match. L’autre jeune recrue Mathis Dossou-Yovo s’est illustré avec 16 points et 7 rebonds, mais c’est surtout l’Américain Jeremy Senglin qui termine MVP avec 22 points, 4 passes décisives et 4 interceptions en 27 minutes, pour 27 d’évaluation. La très jeune équipe nancéenne en face n’a pas fait le poids. Ils n’ont tiré qu’à 7/28 à 3-points (25%) et largement perdu la bataille des rebonds. Six joueurs terminent entre 9 et 12 points. La défaite de 28 points est chère payée dans une longue pré-saison, qui ne les a vus gagner que contre des équipes inférieures.