Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

[Vidéo] La réponse du capitaine Guerschon Yabusele contre la Pologne

EuroBasket - Retour en vidéo sur l'énorme performance de Guerschon Yabusele avec l'équipe de France lors de la victoire contre la Pologne mardi 2 septembre à l'EuroBasket 2025.
|
00h00
Résumé
Écouter
[Vidéo] La réponse du capitaine Guerschon Yabusele contre la Pologne

Guerschon Yabusele a porté la France contre la Pologne.

Crédit photo : Julie Dumélié

Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) a assumé son rang de capitaine dans le 4e match de l’équipe de France à l’EuroBasket. Opposés à la Pologne après avoir subi leur première défaite contre Israël, les Bleus ont admirablement réagi, dans le sillage du Dancing Bear, totalement déchaîné face à l’hôte du groupe.

En 35 minutes de jeu, Guerschon Yabusele a compilé 36 points à 12/20 aux tirs dont 6/12 à 3-points et 6/10 aux LFs, avec également 6 rebonds (dont 5 offensifs), 2 passes décisives et 1 ballon perdu.

LIRE AUSSI

Agressivité retrouvée pour Yabusele

Discret depuis le début de l’EuroBasket, avec des défenses ciblées des adversaires sur sa personne, Guerschon Yabusele s’est retrouvé contre la Pologne. « Oui, nous avons eu une conversation avec le coach et les joueurs pour m’impliquer dans le jeu. Je veux être agressif tout le temps pour l’équipe et pour moi-même, donner de l’énergie aux gars. C’est une victoire de l’équipe, c’est ce qu’on veut », a-t-il confié après la rencontre.

Guerschon YABUSELE
Guerschon YABUSELE
36
PTS
6
REB
2
PDE
Logo EuroBasket
FRA
83 76
POL

Dans la vidéo ci-dessous, retrouvez toutes les meilleures actions du capitaine tricolore contre la Pologne.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
France
France
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroBasket
00h00L’Espagne en danger, quel adversaire pour l’équipe de France en 1/8e de finale de l’EuroBasket ?
Gianmarco Pozzecco avec ses joueurs après la victoire contre l'Espagne
EuroBasket
00h00Pozzecco révèle le porte-bonheur secret de l’Italie à l’EuroBasket
EuroBasket masculin
00h00Avec France – Pologne, le groupe TF1 bat son record d’audience à l’EuroBasket
EuroLeague
00h00L’ASVEL programme douze matchs d’EuroLeague à la LDLC Arena
EuroBasket
00h00Les deux scénarios (dont un improbable) envoyant l’équipe de France à la première place du groupe
Présaison
00h00Pour sa première sortie en présaison, Paris l’emporte chez une équipe d’ÉLITE 2
yabusele france pologne
EuroBasket
00h00[Vidéo] La réponse du capitaine Guerschon Yabusele contre la Pologne
Antoine Dudit est le nouveau capitaine de Quimper
ELITE 2
00h00Un nouveau capitaine à Quimper
Frédéric Fauthoux et l'équipe de France sont allés chercher une grosse victoire chez la Pologne 1
EuroBasket
00h00ITW Frédéric Fauthoux : « On a retrouvé l’énergie qui nous caractérise »
Hugo Robineau va manquer le début de saison de Boulazac
Betclic ELITE
00h00Boulazac perd un joueur majeur et cherche déjà un remplaçant médical
1 / 0
Livenews NBA
champion nba fenerbahçe
NBA
00h00Un champion NBA 2020 serait en route vers Fenerbahçe
NBA
00h00Le futur de Giannis Antetokounmpo se dévoile : son frère Thanasis laisse un indice crucial sur le futur du Greek Freak
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
1 / 0