[Vidéo] La réponse du capitaine Guerschon Yabusele contre la Pologne

Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) a assumé son rang de capitaine dans le 4e match de l’équipe de France à l’EuroBasket. Opposés à la Pologne après avoir subi leur première défaite contre Israël, les Bleus ont admirablement réagi, dans le sillage du Dancing Bear, totalement déchaîné face à l’hôte du groupe.

En 35 minutes de jeu, Guerschon Yabusele a compilé 36 points à 12/20 aux tirs dont 6/12 à 3-points et 6/10 aux LFs, avec également 6 rebonds (dont 5 offensifs), 2 passes décisives et 1 ballon perdu.

Agressivité retrouvée pour Yabusele

Discret depuis le début de l’EuroBasket, avec des défenses ciblées des adversaires sur sa personne, Guerschon Yabusele s’est retrouvé contre la Pologne. « Oui, nous avons eu une conversation avec le coach et les joueurs pour m’impliquer dans le jeu. Je veux être agressif tout le temps pour l’équipe et pour moi-même, donner de l’énergie aux gars. C’est une victoire de l’équipe, c’est ce qu’on veut », a-t-il confié après la rencontre.

Dans la vidéo ci-dessous, retrouvez toutes les meilleures actions du capitaine tricolore contre la Pologne.