L’ASVEL programme douze matchs d’EuroLeague à la LDLC Arena

L’ASVEL a dévoilé le calendrier de ses matchs d’EuroLeague à la LDLC Arena pour la saison 2025-2026. Douze matchs sont au programme, du mois d’octobre à celui d’avril prochain. On retrouve par exemple les confrontations face aux clubs du championnat de France, Paris et Monaco, le champion d’Europe, Fenerbahçe Istanbul, ou encore deux nouveaux venus dans la compétition, Dubaï et l’Hapoël Tel-Aviv.

Au travers de la saison, l’ASVEL programme également certaines rencontres de Betclic ELITE à la LDLC Arena.

Ouvert depuis fin 2023, la LDLC Arena, située à Décines-Charpieu et propriété du groupe Holnest (groupe de la famille Aulas), va accueillir pour la 3e saison consécutive des matchs de l’ASVEL. En configuration basket, l’enceinte peut accueillir un peu plus de 12 000 spectateurs.