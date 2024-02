[Vidéo] Le reportage de France 3 sur Noah Penda (Vichy)

De plus en plus influent dans le jeu de la JA Vichy, Noah Penda (2,01 m, 19 ans) confirme. Le poste 3/4 tourne à 8,8 points à 46,6% de réussite aux tirs (dont 26,1% à 3-points), 6,1 rebonds et 1,6 passe décisive pour 12,7 d’évaluation chez le deuxième de la saison régulière de Pro B. Son évaluation a presque doublé par rapport à sa première saison en Pro B (6,8, en 17 minutes).

France 3 est allée à la rencontre du vice-champion du monde qui se dit prêt à passer à l’étape supérieure prochainement. Mais la tête sur les épaules, bien conseillé par Guillaume Vizade ou encore Charles-Henri Bronchard, son ancien coéquipier devenu membre du staff auvergnat, il veut d’abord continuer à progresser individuellement et collectivement. Voici le reportage :