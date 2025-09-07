[Vidéo] Quand Guerschon Yabusele s’agace contre des journalistes géorgiens en zone mixte

Capitaine de l’équipe de France, Guerschon Yabusele a assumé les responsabilités qui vont avec son brassard devant les micros après l’échec tricolore, à l’image globalement d’une équipe très accessible pendant toute la compétition.

Mais alors qu’il était en train de répondre à une question concernant l’éventuel manque d’alternance des Bleus, le futur intérieur des New York Knicks s’est agacé contre certains journalistes géorgiens, un peu trop exubérants en zone mixte, contrairement aux usages, à l’issue de leur première qualification historique en quart de finale d’un championnat d’Europe.

« Hé, on est en train de parler ici ! Calmez-vous. Vous êtes journalistes, pas joueurs », a-t-il intimé. Ce qui n’a toutefois pas complètement fait redescendre nos confrères géorgiens, cibles de plusieurs regards agacés de Yabusele lors de la suite de ses réponses.