Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

[Vidéo] Quand Guerschon Yabusele s’agace contre des journalistes géorgiens en zone mixte

Conformément aux usages de la presse, certains journalistes géorgiens ont eu la joie un peu trop démonstrative en zone mixte après l'exploit de leur équipe face aux Bleus. Ils ont été recadrés par le capitaine français, Guerschon Yabusele.
|
00h00
Résumé
Écouter
[Vidéo] Quand Guerschon Yabusele s’agace contre des journalistes géorgiens en zone mixte

Guerschon Yabusele n’a pas connu la réussite escomptée pour sa première campagne en tant que capitaine des Bleus

Crédit photo : Julie Dumélié

Capitaine de l’équipe de France, Guerschon Yabusele a assumé les responsabilités qui vont avec son brassard devant les micros après l’échec tricolore, à l’image globalement d’une équipe très accessible pendant toute la compétition.

Mais alors qu’il était en train de répondre à une question concernant l’éventuel manque d’alternance des Bleus, le futur intérieur des New York Knicks s’est agacé contre certains journalistes géorgiens, un peu trop exubérants en zone mixte, contrairement aux usages, à l’issue de leur première qualification historique en quart de finale d’un championnat d’Europe.

LIRE AUSSI

« Hé, on est en train de parler ici ! Calmez-vous. Vous êtes journalistes, pas joueurs », a-t-il intimé. Ce qui n’a toutefois pas complètement fait redescendre nos confrères géorgiens, cibles de plusieurs regards agacés de Yabusele lors de la suite de ses réponses.

 

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
France
France
Suivre
Géorgie
Géorgie
Suivre
Vidéo
Vidéo
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Giannis Antetokounmpo a parfaitement lancé la Grèce contre Israël
EuroBasket
00h00La Grèce d’Antetokounmpo domine Israël et retrouvera la Lituanie en quarts
EuroBasket
00h00[Vidéo] Quand Guerschon Yabusele s’agace contre des journalistes géorgiens en zone mixte
EuroBasket
00h00Sandro Mamukelashvili : « La France devait probablement déjà se projeter sur la Finlande »
EuroBasket
00h00En larmes, Gianmarco Pozzecco annonce sa démission : « Je me fous de ce que je vous pensez de moi ! »
Naturalisé géorgien en 2024, Kamar Baldwin a porté son nouveau pays en quarts de finale de l'Euro
EuroBasket
00h00Kamar Baldwin a porté la Géorgie contre la France : le débat sur les joueurs naturalisés fait toujours rage
Luka Doncic a joué à un niveau exceptionnel contre l'Italie
EuroBasket masculin
00h00Luka Doncic explose tous les records lors de l’EuroBasket 2025
Luka Doncic a marqué 42 points en huitièmes de finale de l'EuroBasket, contre l'Italie
EuroBasket
00h00Luka Dončić plante 42 points pour qualifier la Slovénie en quarts contre l’Italie
Elie Okobo était très déçu et frustré après l'élimination de l'équipe de France par la Géorgie
EuroBasket
00h00Elie Okobo : « Il fallait envoyer le premier coup de poing dès la première minute »
EuroBasket
00h00Fauthoux explique pourquoi il n’a pas fait jouer Nadir Hifi : « Trop difficile de le relancer dans un match couperet
3x3
00h00Pas de médaille européenne pour les Bleues du 3×3, qui perdent leur bras de fer contre l’Espagne
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Le contrat de Moussa Diabaté avec les Hornets n’est toujours pas garanti pour 2025-2026
NBA
00h00Le Real Madrid signe un vétéran référencé en NBA
Kóstas Papanikoláou et la Grèce ont eu chaud contre l'Espagne
NBA
00h00La Grèce élimine l’Espagne, tenante du titre de l’EuroBasket
NBA
00h00La NBA revolutionne le All-Star Game 2026 : USA vs Monde, l’avenir de l’événement qui rassemble les superstars ?
NBA
00h00Dallas sort le chéquier pour l’une de ses stars : près de 100 millions de dollars pour ce joueur majeur du parcours jusqu’aux Finales NBA
NBA
00h00Michael Jordan et la NBA pleurent la disparition d’une légende du basket, un Hall of Famer qui a changé l’image de la Ligue à tout jamais
NBA
00h00Des dizaines de millions de dollars de fraude : une superstar NBA dans la tourmente après d’étonnantes révélations !
champion nba fenerbahçe
NBA
00h00Un champion NBA 2020 serait en route vers Fenerbahçe
NBA
00h00Le futur de Giannis Antetokounmpo se dévoile : son frère Thanasis laisse un indice crucial sur le futur du Greek Freak
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
1 / 0