[Vidéo] Quand Ronald March explose les compteurs en Chine : 60 points !

Monstrueux. Voilà ce qu’il faut retenir de la performance stratosphérique de Ronald March (1,96 m, 31 ans). En ce mardi 21 janvier 2025, l’ancien ailier d’Aix-Maurienne (2019/20) et Roanne (2020/23) a inscrit 60 points à 20/39 aux tirs, le tout en sortie de banc (41 minutes tout de même), en ajoutant 7 rebonds et 3 passes décisives.



🚀RONALD MARCH SCORES CAREER-HIGH 60 POINTS🤯

📊@BucketManRon⚡️

60 PTS & 7 REB in 41 MIN (20-39 FG, 13-19 FT)

3 AST 2 STL 1 BLOCK

The 31-year-old American dropped 18 points in the second quarter, despite Ningbo's loss to Shandong.@CBAenEspanol @hoopnut #basketball pic.twitter.com/N1LcPuKnUB

— CGTN Sports Scene (@CGTNSportsScene) January 22, 2025