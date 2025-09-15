[Vidéo] Schröder money-time, Sengun show : les meilleures actions de la finale de l’EuroBasket 2025

Au terme d’une finale haletante à Riga, l’Allemagne a pris le meilleur sur la Turquie (88-83) pour s’offrir un doublé Mondial–Euro en deux ans. Malgré un énorme duo Alperen Şengün et Cedi Osman, le MVP Dennis Schröder a fait la différence dans les dernières secondes pour permettre à la Mannschaft de l’emporter.

GERMANY 🇩🇪 ARE THE CHAMPIONS OF EUROPE 🏆#EuroBasket pic.twitter.com/SlIXCOPjrF — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Passée proche de la sortie en quarts face à la Slovénie, puis solide face à la Finlande ensuite, l’Allemagne a donc parachevé son EuroBasket 2025 en battant la Turquie, l’autre grande nation de ce tournoi.

Homme des grands soirs, Dennis Schröder a fermé le match : pénétration main gauche, puis un mi-distance assassin. Le capitaine termine avec 16 points et 12 passes (record pour une finale) et est élu MVP du tournoi. À ses côtés, Isaac Bonga a livré une finale de patron (20 points, 5 rebonds, 3 passes), pendant que Şengün, monumental par ailleurs (28 points en 30 minutes), a symbolisé la frustration d’une Turquie superbe mais cruellement punie sur les détails.

Retrouvez les meilleures actions de la finale, avec notamment les acteurs cités plus haut, dans la vidéo ci-dessous.