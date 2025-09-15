Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

[Vidéo] Schröder money-time, Sengun show : les meilleures actions de la finale de l’EuroBasket 2025

EuroBasket 2025 - Revivez en vidéo les meilleures actions d’Allemagne – Turquie (88-83), une finale de championnat d'Europe avec un exceptionnel niveau.
|
00h00
Résumé
Écouter
[Vidéo] Schröder money-time, Sengun show : les meilleures actions de la finale de l’EuroBasket 2025

Sengun et Schröder ont assumé leur rang de leaders en finale de l’EuroBasket 2025.

Crédit photo : Lilian Bordron

Au terme d’une finale haletante à Riga, l’Allemagne a pris le meilleur sur la Turquie (88-83) pour s’offrir un doublé Mondial–Euro en deux ans. Malgré un énorme duo Alperen Şengün et Cedi Osman, le MVP Dennis Schröder a fait la différence dans les dernières secondes pour permettre à la Mannschaft de l’emporter.

Passée proche de la sortie en quarts face à la Slovénie, puis solide face à la Finlande ensuite, l’Allemagne a donc parachevé son EuroBasket 2025 en battant la Turquie, l’autre grande nation de ce tournoi.

Homme des grands soirs, Dennis Schröder a fermé le match : pénétration main gauche, puis un mi-distance assassin. Le capitaine termine avec 16 points et 12 passes (record pour une finale) et est élu MVP du tournoi. À ses côtés, Isaac Bonga a livré une finale de patron (20 points, 5 rebonds, 3 passes), pendant que Şengün, monumental par ailleurs (28 points en 30 minutes), a symbolisé la frustration d’une Turquie superbe mais cruellement punie sur les détails.

LIRE AUSSI

Retrouvez les meilleures actions de la finale, avec notamment les acteurs cités plus haut, dans la vidéo ci-dessous.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Allemagne
Allemagne
Suivre
Turquie
Turquie
Suivre
Vidéo
Vidéo
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
cambouis
Très belle finale, du jeu, du suspens...bravo à eux
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Présaison
00h00Diminué, le Limoges CSP s’incline en finale du tournoi de Limoges face à Murcie
Jeremiah Hill et l'Elan Chalon ont signé une grosse victoire ce dimanche
Betclic ELITE
00h00L’Élan Chalon surclasse la SIG Strasbourg en finale du Lux Trophy
Cholet a remporté le tournoi de Sablé-sur-Sarthe
Betclic ELITE
00h00Cholet écrase Le Mans et s’offre un match référence avant la reprise
Présaison
00h00Avant la SuperCoupe, Paris finit sa présaison invaincu, pas l’AS Monaco
L'AS Monaco a perdu contre l'Etoile Rouge de Belgrade à Nicosie ce dimanche
Betclic ELITE
00h00Monaco s’incline contre l’Étoile Rouge de Belgrade
Giannis Antetokounmpo a été présent au rebond mais aussi au scoring et à la passe dans la petite finale face à la Finlande
EuroBasket
00h00Spanoulis recadre Sengun après la petite finale : « Arrêtez de dire des bêtises sur Giannis »
Franz Wagner a gagné l'EuroBasket, deux ans après la Coupe du monde
EuroBasket
00h00Franz Wagner : « Il faut être une équipe spéciale pour gagner deux fois »
vidéo finale eurobasket
EuroBasket
00h00[Vidéo] Schröder money-time, Sengun show : les meilleures actions de la finale de l’EuroBasket 2025
Maodo Lô soulève le titre de champion d'Europe !
EuroBasket
00h00Maodo Lô : « C’est une grande période pour le basketball allemand »
EuroBasket
00h00Dennis Schröder, l’âge d’or : « Je veux jouer avec l’Allemagne jusqu’à mes 40 ans ! »
1 / 0
Livenews NBA
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
NBA
00h00Les ennuis continuent pour cette superstar NBA : nouvelles révélations explosives dans une affaire de fraude à 30 millions de dollars
Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.
NBA
00h00[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025
NBA
00h00Déménagement en NBA ! Las Vegas perd gros pour la Cup
NBA
00h00La NBA change une règle cruciale : une révolution pour un spectacle garanti et des joueurs protégés
NBA
00h00Victor Wembanyama veut importer la culture européenne en NBA : la superstar française est aux prémices d’un projet qui pourrait changer l’expérience fan
NBA
00h00Bourreau de l’équipe de France, cette révélation de l’EuroBasket intéresse en NBA
NBA
00h00La NBA est en deuil : une star touchée par le meurtre de sa sœur dans d’atroces circonstances
1 / 0