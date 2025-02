[Vidéo] Un Nick Calathes vintage lors de la victoire de Monaco contre le Real Madrid

Nick Calathes a bien choisi son moment pour délivrer l’un de ses meilleurs matchs de la saison avec l’AS Monaco. Face à l’une des grandes écuries d’Europe, le meneur a été essentiel dans le succès monégasque sur le Real Madrid. Auteur de son premier double-double de la saison (12 points et 10 passes décisives), l’Américano-Grec a réalisé un récital, comme en atteste son très beau plus/minus : +18. Embêté par son genou tout au long des premiers mois sur le Rocher par une blessure au genou, l’ancien joueur de Fenerbahce et du Panathinaikos semble cependant monter en puissance.

Retrouvez les meilleures actions de Nick Calathes (1,96 m, 35 ans) contre le Real Madrid dans la vidéo ci-dessous.