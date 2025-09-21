[Vidéo] Victoire choletaise contre Limoges avec un shoot de la gagne de Keshawn Justice

La ferveur de la Meilleraie (aujourd’hui nommée Espace Michel Léger) a toujours quelque chose de particulier. Même quand ce n’est qu’un match de pré-saison. Nouvelle illustration ce samedi 20 septembre lors du huitième et dernier match de préparation de Cholet Basket, à domicile contre un autre club historique du championnat, Limoges. Les hommes de Fabrice Lefrançois ont décroché leur 7e succès en 8 matchs, sur un scénario qui a régalé les fans choletais.

Menés 82-83 à une minute du terme, les coéquipiers d’un Gérald Ayayi MVP du match (21 points à 5/7 aux tirs, 4 rebonds et 5 passes décisives en 21 minutes pour 27 d’évaluation) ont dû se reposer sur des exploits individuels. Avant que le pivot Qudus Wahab (13 points, 10 rebonds) ne scelle la victoire avec un panier proche de l’arceau, c’est bien un 3-points de Keshawn Justice (6 points, 7 rebonds) qui leur a permis de passer devant (85-83), en faisant exploser le public de l’Espace Michel Léger et provoquant un temps-mort limougeaud. Le genre de moments toujours plaisant à vivre, surtout quand il est capturé par les caméras du club :

Welcome home @tiggo3justice ! ❤️🤍 Le shoot de la gagne pour Keshawn hier ! 😍#CBFAMILY pic.twitter.com/Tu2SaYlRUT — Cholet Basket (@CB_officiel) September 21, 2025

Pré-saison quasi parfaite

Ce sont donc les recrues qui ont permis à l’équipe de l’emporter dans ce money-time. Cela n’était pourtant pas gagné face au CSP d’un Nicolas Lang en feu (23 points à 6/10 de loin) et d’un Gavin Ware agressif (16 points à 7/15 aux tirs). Les Choletais étaient menés de 14 points à la mi-temps, mais ont su redresser la barre défensivement pour l’emporter. Contre son ancienne équipe, Mohamed Diarra (3 points, 4 rebonds, 2 interceptions, 1 contre) a été important de ce côté du terrain. Une victoire à l’arrachée mais une victoire quand même.

Avec 7 succès en 8 matchs, l’équipe va arriver en pleine confiance pour le début du championnat. Même en ayant gardé seulement 4 joueurs (+ Aaron Towo-Nansi) par rapport à la saison précédente, l’identité de jeu semble déjà inculquée. La célébration des joueurs et notamment de Keshawn Justice après le tir de la gagne en est une preuve. On retiendra notamment leur trophée du tournoi de Sablé avec des belles victoires contre Le Mans (+31) et Gravelines (+34). Début de saison officiel ce 27 septembre à domicile contre Strasbourg. Une soirée qui sera aussi à émotions, lors d’un hommage à Graylin Warner et le retrait de son maillot.