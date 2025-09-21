Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Présaison

[Vidéo] Victoire choletaise contre Limoges avec un shoot de la gagne de Keshawn Justice

Pré-saison - Pour clôturer une préparation quasi parfaite, les Choletais l'ont emporté sur le fil à domicile contre Limoges (88-83), avec un shoot de la gagne de Keshawn Justice faisant rugir le public.
|
00h00
Résumé
Écouter
[Vidéo] Victoire choletaise contre Limoges avec un shoot de la gagne de Keshawn Justice

La rage de vaincre de Keshawn Justice, quelques secondes après son tir de la gagne

Crédit photo : Cholet Basket

La ferveur de la Meilleraie (aujourd’hui nommée Espace Michel Léger) a toujours quelque chose de particulier. Même quand ce n’est qu’un match de pré-saison. Nouvelle illustration ce samedi 20 septembre lors du huitième et dernier match de préparation de Cholet Basket, à domicile contre un autre club historique du championnat, Limoges. Les hommes de Fabrice Lefrançois ont décroché leur 7e succès en 8 matchs, sur un scénario qui a régalé les fans choletais.

Menés 82-83 à une minute du terme, les coéquipiers d’un Gérald Ayayi MVP du match (21 points à 5/7 aux tirs, 4 rebonds et 5 passes décisives en 21 minutes pour 27 d’évaluation) ont dû se reposer sur des exploits individuels. Avant que le pivot Qudus Wahab (13 points, 10 rebonds) ne scelle la victoire avec un panier proche de l’arceau, c’est bien un 3-points de Keshawn Justice (6 points, 7 rebonds) qui leur a permis de passer devant (85-83), en faisant exploser le public de l’Espace Michel Léger et provoquant un temps-mort limougeaud. Le genre de moments toujours plaisant à vivre, surtout quand il est capturé par les caméras du club :

Pré-saison quasi parfaite

Ce sont donc les recrues qui ont permis à l’équipe de l’emporter dans ce money-time. Cela n’était pourtant pas gagné face au CSP d’un Nicolas Lang en feu (23 points à 6/10 de loin) et d’un Gavin Ware agressif (16 points à 7/15 aux tirs). Les Choletais étaient menés de 14 points à la mi-temps, mais ont su redresser la barre défensivement pour l’emporter. Contre son ancienne équipe, Mohamed Diarra (3 points, 4 rebonds, 2 interceptions, 1 contre) a été important de ce côté du terrain. Une victoire à l’arrachée mais une victoire quand même.

Avec 7 succès en 8 matchs, l’équipe va arriver en pleine confiance pour le début du championnat. Même en ayant gardé seulement 4 joueurs (+ Aaron Towo-Nansi) par rapport à la saison précédente, l’identité de jeu semble déjà inculquée. La célébration des joueurs et notamment de Keshawn Justice après le tir de la gagne en est une preuve. On retiendra notamment leur trophée du tournoi de Sablé avec des belles victoires contre Le Mans (+31) et Gravelines (+34). Début de saison officiel ce 27 septembre à domicile contre Strasbourg. Une soirée qui sera aussi à émotions, lors d’un hommage à Graylin Warner et le retrait de son maillot.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Cholet
Cholet
Suivre
Limoges
Limoges
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
mergao35
Idem pour le match Amical ASVEL / Dijon. Uniquement ASVEL, ASVEL, Hier soir, y avait-il une autre équipe ? Pas un mot sur Limoges ? Mais sérieux ???????
Répondre
(0) J'aime
maxlineman
Les vainqueurs écrivent l'histoire...
Répondre
(0) J'aime
Livenews
EuroLeague
00h00Fenerbahçe officialise l’arrivée d’un champion NBA avec LeBron James en 2020 pour défendre son titre d’EuroLeague
Ne manquez pas le choc entre l'Etoile Rouge de Belgrade et le Panathinaïkos Athènes 1
EuroLeague
00h00BeBasket vous emmène à Belgrade pour un voyage exceptionnel en EuroLeague !
Abdoulaye Ndoye est toujours sans contrat pour la saison 2025-2026
Betclic ELITE
00h00Les JFL encore sans contrat pour 2025-2026
Coupe de France Féminine
00h00Monaco et Mondeville assurent en Coupe de France féminine, Montbrison et Rouen se font surprendre
Présaison
00h00[Vidéo] Victoire choletaise contre Limoges avec un shoot de la gagne de Keshawn Justice
Présaison
00h00Énorme match de Clément Frisch qui cartonne avec Baskonia contre… le Real Madrid
Le Mans joue la finale de la SuperCoupe 2025 contre Monaco
Betclic ELITE
00h00À quelle heure et sur quelle chaîne suivre la finale de Supercoupe LNB ?
Betclic ELITE
00h00La JL Bourg perd pour 3 à 4 semaines son seul joueur avec de l’expérience EuroLeague
Adam Mokoka est l'une des recrues phares de la JL Bourg
Betclic ELITE
00h00Adam Mokoka affiche ses ambitions avec la JL Bourg : « Gagner au moins un titre cette saison »
tarbes NF1
NF1
00h00C’est confirmé : pas de NF1 pour le Tarbes Gespe Bigorre, cap sur le championnat régional
1 / 0
Livenews NBA
Kevin Durant veut aller chercher une médaille d'or à domicile
NBA
00h00Kevin Durant vise les Jeux olympiques 2028 pour une cinquième médaille d’or
NBA
00h00Trop de promesses, pas encore de consécration : le retour frustrant des Knicks au sommet
Mohamed Diawara avec New York à la Summer League
NBA
00h00Mohamed Diawara devrait bien signer son contrat rookie avec les Knicks
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
NBA
00h00Les ennuis continuent pour cette superstar NBA : nouvelles révélations explosives dans une affaire de fraude à 30 millions de dollars
Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.
NBA
00h00[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025
NBA
00h00Déménagement en NBA ! Las Vegas perd gros pour la Cup
NBA
00h00La NBA change une règle cruciale : une révolution pour un spectacle garanti et des joueurs protégés
1 / 0