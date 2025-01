Villeneuve-d’Ascq : Khari Clark à la rescousse, Iva Slonjsak a signé à Vitoria

Avec un changement de coach, deux départs, la retraite d’Héléna Ciak, une pige médicale de Turcinovic, et quatre arrivées (Peters, Paget, Sissoko), Villeneuve-d’Ascq est certainement le club le plus instable de La Boulangère Wonderligue cette saison. Le champion de France se présentera ce samedi soir à Angers avec un visage différent, modifié par l’arrivée de Khari Clark (1,88 m, 23 ans).

Poste 4/5 américaine de 23 ans, Khari est qualifiée et disponible dès ce soir pour le match face à Angers au Palacium !

Une signature rendue nécessaire par le départ de Kelsey Bone en Chine et la blessure de Maïa Hirsch. Pour cause, ces derniers temps, Aminata Gueye était sur-utilisée dans la raquette. Ainsi, Maxime Bezin a jeté son dévolu sur une rookie, qui sort juste de sa première expérience professionnelle en Israël avec l’Elitzur Holon (14,7 points à 46% et 10,7 rebonds).

Encore une poste 3 en approche ?

Capable d’évoluer sur les deux postes intérieurs, de s’écarter à 3-points (12/40 en Israël), l’ancienne étudiante de Stony Brook est arrivée en pleine forme puisqu’elle jouait encore dimanche dernier avec Holon, cumulant 24 points et 11 rebonds en 40 minutes.

Elle ne sera peut-être pas la seule signature de Villeneuve-d’Ascq puisque l’ESBVA recherchait également une ailière pour compenser le départ d’Iva Slonjsak, partie jouer à Vitoria avec le Kutxabank Araski, actuel 12e du championnat espagnol. Pour son premier match le week-end dernier, la Croate a été particulièrement discrète avec 3 points à 1/8 et 1 passe décisive pour -5 d’évaluation en 20 minutes lors d’une défaite à Lugo. L’ancienne joueuse de Saint-Amand et Angers n’avait encore jamais évolué en Espagne.