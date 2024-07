Vincent Poirier : « Tu ne fais pas une saison en G-League si tu peux jouer l’Euroleague »

Vincent Poirier (2,13 m, 30 ans) a eu une actualité chargée ces deux dernières semaines. Le 25 juin dernier, il signait en effet à l’Anadolu Efes pour trois saisons, après trois autres passées au Real Madrid. Quatre jours plus tard, le 29 juin, son forfait était annoncé pour les Jeux Olympiques, à cause d’une blessure à la cheville contractée à l’entraînement. Un ascenseur émotionnel qui n’a pas dû être facile à vivre. Il s’est confié sur sa situation auprès de First Team, dans une interview enregistrée entre sa signature et son forfait. L’occasion notamment de revenir sur son expérience de deux ans en NBA, qui lui a laissé un goût amer. Il n’a joué que 32 matchs dans la grande ligue entre 2019 et 2021. Il était en effet toujours relégué derrière au moins deux pivots dans la rotation des Celtics puis des Sixers. Malgré ces difficultés, il n’a pas souhaité s’accrocher en G-League, comme l’ont fait certains de ses compatriotes (Joël Ayayi, Théo Maledon…). Mais a préféré retourner en Europe, comme un certain Frank Ntilikina dernièrement :

« Non, tu ne vas pas en G-League quand tu peux aller en Euroleague… J’y suis allé en G-League, j’ai fait des bons matchs, l’équipe était cool à Maine [Celtics]. Mais tu ne fais pas une saison en G-League, ce n’est pas possible. Et après il y avait les J.O qui arrivaient, il fallait jouer. Il y avait un spot à prendre derrière Rudy [Gobert], il fallait que je retrouve du temps de jeu et que je montre que j’étais prêt. J’ai dit à mon agent que je voulais revenir en Europe, qu’on avait essayé la NBA et que ça ne marchait pas. Si c’était pour faire une troisième année sans avoir une minute… C’est long deux ans sans jouer, c’est frustrant. »

🗣 "C'est un peu la mentalité [en NBA]. Ils ne peuvent pas te dire que tu ne vas pas jouer" 📺 VINCENT POIRIER, L'ENTRETIEN : Dispo sur YouTube ! pic.twitter.com/1qdqK78M8C — First Team (@FirstTeam101) July 7, 2024

Domination en Europe

Bien lui en a pris, puisque Poirier est aujourd’hui reconnu comme un des meilleurs pivots de la scène européenne. Remplaçant du triple meilleur défenseur de l’année de l’EuroLeague Edy Tavares, il a sauvé son équipe à plusieurs reprises. Pour sa quatrième saison avec Madrid (il est arrivé en cours de saison en 2020/21), il était encore un des joueurs les plus utilisés, en championnat comme en EuroLeague. Il a atteint à chaque fois la finale de cette dernière, pour un titre en 2023. En Espagne, il a remporté deux fois le championnat (2022 et 2024) et trois fois la Supercoupe d’Espagne (2021, 2022 et 2023). Avec comme cerise sur le gâteau la coupe du Roi en 2024, son septième titre. Un palmarès déjà bien rempli à 30 ans, qui lui a permis de signer un gros contrat du côté d’Efes.

« L’Anadolu est vraiment venu pour me prendre comme titulaire, me faire jouer. C’est vrai que j’avais envie de retrouver ça, avoir beaucoup de minutes et avoir “mon équipe”. À Madrid, je savais que c’était bouché avec Edy [Tavares]. Ça s’est fait assez rapidement […] J’ai eu 7 titres, donc je peux dire que maintenant que je connais un peu la recette. J’ai envie d’utiliser ça pour prouver que je peux le faire dans une équipe. C’est ma principale motivation. »

À Istanbul, il retrouvera un compatriote : Rodrigue Beaubois.