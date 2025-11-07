Yohan Traoré lance fort sa saison NCAA à Butler, sa quatrième université

Yohan Traoré continue son étonnant parcours universitaire aux États-Unis. Passé par Auburn, Santa Barbara puis SMU, l’intérieur français (2,08 m, 22 ans) a lancé sa dernière saison NCAA avec les mythiques Butler Bulldogs. Et il n’a pas manqué ses débuts dans le légendaire Hinkle Fieldhouse, contribuant activement à la large victoire de son équipe contre Southern Indiana (88-58).

Un premier match solide pour lancer la saison

Pour sa première sortie officielle avec Butler, Yohan Traoré a signé une prestation très efficace : 15 points à 6/10 aux tirs, 6 rebonds et 1 contre en seulement 16 minutes de jeu. Une entrée en matière qui confirme les progrès de l’ancien pensionnaire du Pôle France, désormais bien installé dans le basket universitaire américain. L’intérieur a su faire parler son activité et son sens du placement, notamment en transition, où il a souvent été trouvé en position favorable près du cercle.

🇫🇷 Yohan Traoré

(6’11” Senior Forward / Center | Butler Bulldogs – NCAA) French senior Yohan Traoré opened the season on a strong note for Butler, showcasing his efficiency, activity, and interior presence in the team’s convincing win over Southern Indiana. 📊 vs Southern… pic.twitter.com/Ep6x1gmv6e — Scouting lab (@scouting_lab) November 6, 2025

De LSU à Butler, un parcours atypique mais formateur

Parti à 17 ans aux États-Unis après son passage au Pôle France et un Euro U16 disputé en 2019 avec les Bleuets, Yohan Traoré a connu un itinéraire singulier. Très en vue sur le circuit AAU, il a d’abord été recruté par LSU avant de finalement rejoindre Auburn. Celui qui est sollicité par la sélection de Côte d’Ivoire espérait y vivre une saison référence en vue de la Draft NBA 2023. Mais son temps de jeu limité (2,1 points en 9 minutes) l’a poussé à se relancer à UC Santa Barbara, où il a enfin trouvé son rythme (14,5 points à 58,3% de réussite).

Cette belle saison lui a permis de rejoindre SMU (6,1 points et 3,2 rebonds en 15 minutes en 2024-2025), puis aujourd’hui Butler, un programme historique du basketball universitaire américain. Désormais senior, il semble avoir trouvé un environnement où exprimer ses qualités physiques et techniques. Avec sa mobilité, sa verticalité et sa présence intérieure, Traoré pourrait bien jouer un rôle majeur dans la saison des Bulldogs.

Objectif : régularité et leadership

Pour sa dernière année NCAA, l’objectif du Tourangeau sera clair : maintenir ce niveau d’efficacité et s’imposer comme un leader dans la raquette de Butler. S’il parvient à enchaîner les performances dans la continuité de ce premier match, Yohan Traoré pourrait relancer ses ambitions professionnelles et, pourquoi pas, retrouver le radar des scouts NBA ou européens.