Chibuzo Agbo en difficulté à Cholet Basket, mais toujours soutenu par son club

Arrivé cet été à Cholet Basket, Chibuzo Agbo (2,01 m, 23 ans) connaît des débuts compliqués en Betclic ÉLITE. Après des prestations convaincantes en préparation, l’ailier américano-nigérian peine à s’imposer dans la rotation de Fabrice Lefrançois. Mais au sein du club des Mauges, on garde une foi intacte en ses qualités et son potentiel à moyen terme.

Un rookie encore en phase d’adaptation

Comme beaucoup de jeunes joueurs débarquant d’outre-Atlantique, le Californien découvre un environnement exigeant. Entre le rythme du championnat français et les attentes d’un club européen, la transition n’est pas simple. Formé en NCAA I entre Texas Tech et Boise State, il n’a pas encore retrouvé la fluidité offensive affichée pendant la pré-saison. Révélation de la préparation choletaise, Chibuzo tournait à 15,8 points en moins de 21 minutes, grâce à son incroyable adresse extérieure : 30/53 derrière l’arc, soit 57 % de réussite !

PROFIL JOUEUR Chibuzo AGBO Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 201 cm Âge: 23 ans (28/11/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 7,5 #103 REB 2,5 #109 PD 0,7 #147

Depuis l’ouverture du championnat le natif de San Diego déchante et tourne à 7,5 points, 2,5 rebonds et 0,7 passe pour 5,2 d’évaluation en 17 minutes, après 6 matchs de Betclic ELITE. Dans le détail, il n’a dépassé qu’une seule fois la barre des 10 points (15 contre Boulazac début octobre) et sort d’un match très compliqué individuellement (-5 d’évaluation) lors de la dernière défaite face au Mans (80-84).

Guillaume Costentin, le directeur sportif du club, préfère voir le verre à moitié plein :

« Chibuzo est un rookie, qui est dans une période de découverte et d’adaptation à un championnat difficile indique t’il dans les colonnes d’Ouest France. Ses performances en préparation nous prouvent qu’il est capable de faire des bonnes choses, mais elles l’ont aussi beaucoup exposé, il est surveillé. »

Une confiance totale du staff choletais

Si les statistiques de l’Américano-Nigérian sont encore modestes, son impact à l’entraînement et son investissement au quotidien convainquent le staff choletais de rester patient. Le directeur sportif insiste sur la cohérence du projet collectif : « On a toute confiance en l’équipe qu’on a construite. Il suffit d’ailleurs de regarder les résultats du collectif actuellement : on a une énorme marge de progression et, malgré cela, on a déjà des matches références. Pour moi très prometteur. »

Avec un groupe jeune (Nathan De Sousa, Aaron Towo-Nansi) et plusieurs joueurs étrangers qui découvrent la France (Daylen Kountz, Qudus Wahab et Keshawn Justice – actuellement blessé), Cholet Basket souhaite accorder du temps à Agbo pour qu’il trouve sa place dans le système et son rôle offensif.

Vers une montée en régime attendue

Encore discret pour l’instant, Chibuzo Agbo a montré en préparation qu’il pouvait apporter de l’énergie, du tir et une vraie intensité. Si l’adaptation prend du temps, la confiance affichée par son encadrement laisse entrevoir des lendemains plus radieux. Il ferait bien de s’inspirer de son coéquipier Daylen Kountz. En difficulté en début de saison, l’ancien joueur de Kormend monte en puissance ces dernières semaines. Un bon exemple à suivre.

Troisième au classement (4 victoires et 2 défaites), Cholet se déplace chez le 13e, Nancy (2 victoires et 4 défaites) ce vendredi soir pour la 7e journée de Betclic ELITE.