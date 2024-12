Zaccharie Risacher contribue à la quatrième victoire consécutive des Hawks

Avec 13 points et une prestation pleine de sérieux, Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) a aidé les Atlanta Hawks à décrocher leur quatrième victoire consécutive en battant les Pelicans de La Nouvelle Orléans (124-112). Atlanta confirme sa bonne forme et s’installe dans la course aux playoffs à l’Est.

Une prestation discrète mais efficace

Zaccharie Risacher continue d’apporter sa pierre à l’édifice des Hawks. Avec 13 points à 5/11 aux tirs (dont 1/5 à 3-points), 1 rebond, 1 passe décisive, 1 interception et 1 contre en 24 minutes, le jeune Français a une fois de plus démontré son efficacité et son style sans fioritures. Joueur discipliné et appliqué, il s’intègre parfaitement dans le collectif d’Atlanta, où le scoring est désormais mieux réparti.

"Ouuuh oui oui!" 🔊 Zaccharie Risacher (13 PTS) lors de la victoire des @ATLHawks pic.twitter.com/SqvZg8fKF6 — NBA France (@NBAFRANCE) December 3, 2024

La prestation de Risacher illustre une philosophie de jeu où chaque joueur est impliqué. L’ailier De’Andre Hunter (2,03 m, 27 ans) a terminé meilleur marqueur de l’équipe avec 22 points, tandis que Trae Young (1,85 m, 26 ans), véritable maître d’orchestre, a compilé 12 points et 15 passes décisives.

Atlanta s’impose dans un match bien maîtrisé

Après une première mi-temps équilibrée (59-58 pour les Pelicans), les Hawks ont pris le dessus grâce à leur profondeur de banc et un jeu collectif bien huilé. La Nouvelle Orléans, privé de Zion Williamson et Brandon Ingram, s’est appuyé sur C.J. McCollum, auteur de 29 points, mais n’a pas pu suivre le rythme imposé par Atlanta.

Trae Young, leader en passes décisives cette saison en NBA, a une nouvelle fois régalé ses coéquipiers, permettant à sept joueurs de dépasser les 10 points lors de cette rencontre. Une répartition qui reflète l’évolution du jeu des Hawks, désormais plus imprévisible et efficace.

Une dynamique positive pour Atlanta

Avec cette quatrième victoire consécutive, Atlanta, septième à l’Est (11 victoires et 11 défaites), montre des signes encourageants de régularité. L’équipe semble trouver son équilibre, portée par un collectif qui s’appuie autant sur ses stars que sur ses jeunes talents, à l’image de Risacher.