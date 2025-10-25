48 heures après Dubaï, l’ASVEL sort de nouveau victorieuse d’un gros combat à Nanterre

À dix mètres, Jeremy Senglin a trouvé la cible au buzzer d’un tir avec la planche. Mais cela lui faisait une belle jambe, Nanterre étant à -6 (67-73) et l’arrière francilien n’a rien exprimé d’autre qu’une forme d’exaspération.

Huit échecs consécutifs au pire moment…

Il est vrai qu’il y avait de quoi être frustré par cette ultime réussite inutile tant les Nanterriens ont manqué d’adresse au pire moment : huit tirs consécutifs ratés, et trois balles perdues, dans le money-time, après la belle offrande de Benjamin Sene pour Mitchell Saxen qui avait replacé la JSF devant (67-65, 35e minute).

En plus des considérations arbitrales (reprise de dribble ou pas de Glynn Watson Jr. sur la dernière possession ?), l’ironie du sort, au cœur d’une telle disette, aura été de voir Nanterre crucifié par une flèche primée de… Mbaye Ndiaye (67-73, 40e minute), joueur certes formidable dans l’activité mais loin d’être le plus adroit, même s’il montre de vrais progrès dans le secteur.

L’ASVEL co-leader

Longtemps malmenée, un temps à -14 en première mi-temps (30-16, 14e minute), ce qui pouvait sembler logique à peine 48 heures après sa victoire homérique contre Dubaï en EuroLeague l’ASVEL a donc finalement bouclé une semaine parfaite dans les Hauts-de-Seine, sur les ailes d’un axe 1-5 performant entre Glynn Watson Jr. (18 points à 6/12, 5 rebonds et 5 passes décisives) et Bastien Vautier (14 points à 5/7 et 9 rebonds).

Ce succès décroché au forceps (73-76) replace donc Villeurbanne en tête de Betclic ÉLITE (4v-1d), à égalité avec Cholet Basket et Le Mans, une longueur devant son adversaire nanterrien qui encaisse là son deuxième revers de rang.