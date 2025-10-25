Recherche
Betclic Élite

48 heures après Dubaï, l'ASVEL sort de nouveau victorieuse d'un gros combat à Nanterre

Betclic ÉLITE - Deux jours après avoir tout laissé sur le parquet de la LDLC Arena pour venir à bout de Dubaï, l'ASVEL a récidivé à Nanterre (76-73). Après cinq journées, les Villeurbannais sont co-leaders du championnat.
00h00
Résumé
48 heures après Dubaï, l'ASVEL sort de nouveau victorieuse d'un gros combat à Nanterre

Mbaye Ndiaye a crucifié Nanterre d’un tir lointain dans le money-time

Crédit photo : tino.photographie / Nanterre 92

À dix mètres, Jeremy Senglin a trouvé la cible au buzzer d’un tir avec la planche. Mais cela lui faisait une belle jambe, Nanterre étant à -6 (67-73) et l’arrière francilien n’a rien exprimé d’autre qu’une forme d’exaspération.

Huit échecs consécutifs au pire moment…

Il est vrai qu’il y avait de quoi être frustré par cette ultime réussite inutile tant les Nanterriens ont manqué d’adresse au pire moment : huit tirs consécutifs ratés, et trois balles perdues, dans le money-time, après la belle offrande de Benjamin Sene pour Mitchell Saxen qui avait replacé la JSF devant (67-65, 35e minute).

Benjamin SENE
Benjamin SENE
11
PTS
2
REB
9
PDE
Logo Betclic ELITE
JSF
73 76
ASV

En plus des considérations arbitrales (reprise de dribble ou pas de Glynn Watson Jr. sur la dernière possession ?), l’ironie du sort, au cœur d’une telle disette, aura été de voir Nanterre crucifié par une flèche primée de… Mbaye Ndiaye (67-73, 40e minute), joueur certes formidable dans l’activité mais loin d’être le plus adroit, même s’il montre de vrais progrès dans le secteur.

L’ASVEL co-leader 

Longtemps malmenée, un temps à -14 en première mi-temps (30-16, 14e minute), ce qui pouvait sembler logique à peine 48 heures après sa victoire homérique contre Dubaï en EuroLeague l’ASVEL a donc finalement bouclé une semaine parfaite dans les Hauts-de-Seine, sur les ailes d’un axe 1-5 performant entre Glynn Watson Jr. (18 points à 6/12, 5 rebonds et 5 passes décisives) et Bastien Vautier (14 points à 5/7 et 9 rebonds).

Glynn WATSON JR.
Glynn WATSON JR.
18
PTS
5
REB
5
PDE
Logo Betclic ELITE
JSF
73 76
ASV

Ce succès décroché au forceps (73-76) replace donc Villeurbanne en tête de Betclic ÉLITE (4v-1d), à égalité avec Cholet Basket et Le Mans, une longueur devant son adversaire nanterrien qui encaisse là son deuxième revers de rang.

– Journée 5
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Nanterre
Nanterre
Suivre
ASVEL
ASVEL
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
merou
Match bousillé par les arbitres qui ont joué les zorros tout au long du match et ce des deux côtés. C’est vraiment affligeant de siffler tous les contacts et ça ne fait pas une bonne pub pour notre sport. Laissons jouer un peu !
Répondre
(1) J'aime
