À quelle heure et sur quelle chaîne suivre la finale de Supercoupe LNB ?
Le Mans joue la finale de la SuperCoupe 2025 contre Monaco
Après sa performance de haut vol face au Paris Basketball, Le Mans Sarthe Basket s’offre une nouvelle finale nationale. Le MSB a créé la surprise samedi en dominant les champions de France (90-87) en demi-finale de la Supercoupe LNB. Portés par une entame parfaite et jusqu’à 19 points d’avance dans le troisième quart-temps, les Sarthois ont résisté au retour des Parisiens pour valider leur billet vers la finale.
En face, c’est un véritable cador qui attend les joueurs de Guillaume Vizade : l’AS Monaco, finaliste de l’EuroLeague 2024-2025 et favori de cette Supercoupe.
À quelle heure suivre Monaco – Le Mans ?
Le match Monaco – Le Mans débutera ce dimanche 21 septembre à 17h00, sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros, transformé pour l’occasion en salle de basket.
Sur quelle chaîne voir Monaco – Le Mans ?
La finale sera diffusée en direct sur :
-
DAZN, diffuseur officiel de la Betclic ÉLITE
-
France 3 NoA
-
Un MSB en quête d’un nouvel exploit
Déjà vainqueur de la Leaders Cup et finaliste de la Coupe de France en 2025, Le Mans a l’occasion d’ajouter un nouveau trophée à sa belle année. Mais il faudra pour cela renverser Monaco, une équipe calibrée pour briller autant en France qu’en Europe.
La petite finale opposant le Paris Basketball à Boulazac sera elle diffusée à 14 heures, également sur DAZN, France 3 NoA et france.tv.
