À quelle heure et sur quelle chaîne suivre la finale de Supercoupe LNB ?

Après sa performance de haut vol face au Paris Basketball, Le Mans Sarthe Basket s’offre une nouvelle finale nationale. Le MSB a créé la surprise samedi en dominant les champions de France (90-87) en demi-finale de la Supercoupe LNB. Portés par une entame parfaite et jusqu’à 19 points d’avance dans le troisième quart-temps, les Sarthois ont résisté au retour des Parisiens pour valider leur billet vers la finale.

En face, c’est un véritable cador qui attend les joueurs de Guillaume Vizade : l’AS Monaco, finaliste de l’EuroLeague 2024-2025 et favori de cette Supercoupe.

À quelle heure suivre Monaco – Le Mans ?

Le match Monaco – Le Mans débutera ce dimanche 21 septembre à 17h00, sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros, transformé pour l’occasion en salle de basket.

Sur quelle chaîne voir Monaco – Le Mans ?

La finale sera diffusée en direct sur :

DAZN , diffuseur officiel de la Betclic ÉLITE

France 3 NoA

france.tv

Un MSB en quête d’un nouvel exploit

Déjà vainqueur de la Leaders Cup et finaliste de la Coupe de France en 2025, Le Mans a l’occasion d’ajouter un nouveau trophée à sa belle année. Mais il faudra pour cela renverser Monaco, une équipe calibrée pour briller autant en France qu’en Europe.

La petite finale opposant le Paris Basketball à Boulazac sera elle diffusée à 14 heures, également sur DAZN, France 3 NoA et france.tv.