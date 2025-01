Aaron Towo-Nansi, la révélation rayonnante du Young Star Game : « Beaucoup de culot et une vraie lumière sur le terrain »

À seulement 15 ans, Aaron Towo-Nansi (1,75 m) a marqué les esprits lors du premier Young Star Game. Avec 12 points à 3/7 aux tirs dont 2/6 à 3-points, 2 rebonds, 2 passes et un différentiel de +13 en seulement 16 minutes, le jeune meneur de l’Académie Gautier (Cholet Basket) a prouvé qu’il avait déjà l’étoffe d’un joueur de haut niveau. Entre audace, talent et maturité, les coachs et joueurs présents n’ont pas manqué de saluer sa performance.

Un gamin qui n’a peur de rien

Lorsque Vincent Collet évoque la prestation d’Aaron Towo-Nansi, un mot revient immédiatement : culot. « Il a montré beaucoup de culot, et c’est souvent ce qui différencie les joueurs spéciaux des autres », analyse l’ex-sélectionneur des Bleus. Dès son entrée sur le terrain, le jeune meneur a apporté un vent de fraîcheur et une énergie débordante.

Son apport s’est fait sentir dès la première mi-temps, où il a été l’un des premiers à sonner la révolte de la Team Rigaudeau, enchaînant tirs extérieurs et prises d’initiatives audacieuses. « Il a mis deux gros tirs à trois points dans un moment où son équipe était en difficulté, et c’est lui qui a relancé la dynamique », souligne Mickaël Hay, coach de l’Élan Béarnais et de l’équipe adverse, la Team Sonko

Un impact au-delà des statistiques

Si ses 12 points, 2 rebonds et 2 passes sont des chiffres honorables, c’est surtout son impact global qui a impressionné. Avec un différentiel de +13, Aaron Towo-Nansi a été un véritable facteur X pour son équipe. « À chaque fois qu’il était sur le terrain, son équipe jouait mieux », note Vincent Collet. « Il apportait du rythme, de l’intensité, et il a su trouver sa place aux côtés de joueurs plus âgés que lui. »

Noah Penda, MVP du match, a lui aussi tenu à saluer son jeune coéquipier : « Je lui ai dit à la fin qu’il pouvait être fier de lui. Jouer face à des joueurs plus âgés, dans une atmosphère comme celle-ci, avec autant de regards braqués sur nous, c’est une énorme performance. Ce qu’il a montré ce soir, ce sont des qualités de grand joueur. »

« Un joueur rayonnant » selon Guillaume Vizade

Guillaume Vizade, qui a côtoyé le prodige rennais durant ces trois jours, a été frappé par son attitude autant que par son jeu. « Il est super, comme vous pouvez le voir, déjà il est rayonnant. Et je pense que c’est une qualité qu’on sous-estime », confie-t-il.

Pour le coach, Towo-Nansi possède une qualité rare : celle de transmettre son énergie aux autres. « Il sourit, il aime le basket, et ça se voit sur le terrain. Il est connecté à la fois au jeu et aux gens. Dès le premier entraînement, il cherchait des relations avec ses coéquipiers, il essayait de comprendre comment ils fonctionnaient. Ce n’est pas un hasard s’il a su s’intégrer si vite et être performant dans un tel environnement. »

Cette connexion au basket et aux autres joueurs est un facteur clé dans sa progression. « Il a la bonne attitude, il est curieux, il pose des questions. Et ça, c’est quelque chose qui peut l’emmener très loin », poursuit Vizade.

Un tempérament de leader en devenir

Au-delà de ses actions sur le terrain, c’est aussi son état d’esprit qui impressionne. Vincent Collet voit en lui un joueur au potentiel rare : « Il a déjà des skills de meneur américain. Il sait varier son jeu, attaquer, prendre des initiatives, et il ne recule pas face aux défis. »

Son culot et sa maturité l’ont d’ailleurs mené à finir le match sur le terrain, preuve de la confiance que ses coéquipiers et coachs avaient en lui. « Il a prouvé qu’il pouvait jouer dans les moments importants, et ça, c’est un vrai signal pour son avenir », insiste Mickaël Hay.

Un événement tremplin pour l’avenir

Si le Young Star Game a pour but de mettre en avant les talents émergents du basket français, Aaron Towo-Nansi en a été l’un des grands bénéficiaires. Ce type d’événement lui permet de se confronter à un niveau d’exigence supérieur et de s’habituer à jouer sous pression.

Bien que le Breton reste mesuré sur la portée de ce match, préférant laisser les scouts et les coachs juger de son avenir, son entourage sait qu’il vient de franchir une étape. « Il doit maintenant continuer à travailler, à progresser, mais ce qu’il a montré ce soir prouve qu’il a déjà un mental et des qualités qui peuvent l’emmener très loin », conclut Guillaume Vizade.