Adam Atamna (ASVEL) de retour à temps pour la finale de Coupe de France

Les U17 de l’ASVEL pourront compter sur leur leader offensif Adam Atamna pour la finale de Coupe de France U17 masculine ce samedi 27 avril, face à Cholet. Il est apte à jouer après avoir souffert d’une fracture à la main selon Le Progrès. Le fils de Karim Atamna n’a plus joué depuis le 22 mars et le début de l’ANGT de Dubaï.

Le shooteur de l’ASVEL a connu un rôle essentiel dans cette qualification en finale, lui qui évolue essentiellement en Espoirs (13,2 points à 42,1% de réussite aux tirs, 4 rebonds et 1,9 passe décisive en 23 minutes). L’ancien super-scoreur de La Ravoire-Challes a porté les U17. Sur les cinq matchs qualificatifs pour la finale à Bercy, il a comptabilisé 25,6 points en moyenne avec une pointe à 39 unités contre l’Elan Chalon d’Akram Naji.

Le joueur de l’ASVEL devra faire face à une jeune pépite. Le Choletais Aaron Towo-Nansi a réalisé de grandes performances pour son âge. Le 1er avril, lors de la finale U19 du Cholet Mondial Basket, celui qui n’est encore que U15 a marqué 32 points à 7/15 aux tirs et 15/19 aux lancers. En janvier, il avait brillé à l’ANGT de Podgoriça où il avait été le joueur le plus utilisé (30 minutes de moyenne) et la deuxième meilleure évaluation (13,0) de Cholet Basket, le tout à seulement 14 ans.

Qui sera la star sur le parquet ce dimanche à 11h30 ?

Les Finales de Coupe de France U17 ont souvent révélé de futurs grands joueurs. La liste des MVP en dit long avec Léopold Cavalière en 2013, Killian Tillie en 2014, Frank Ntilikina en 2015, Killian Hayes en 2017, Hugo Benitez en 2018, Clément Frisch en 2019 ou encore Killian Malwaya en 2022. L’an passé, la finale de Coupe de France avait marqué l’éclosion de Robin Pluvy. Qui de Adam Atamna ou Aaron Towo-Nansi sera la star sur le parquet de Bercy ce samedi à 11h30 ?