Alex Tyus au Maccabi Tel-Aviv, épisode 3

À 37 ans, Alex Tyus signe son deuxième retour au Maccabi Tel-Aviv ! L’intérieur vétéran apportera de la profondeur et de l’expérience à l’effectif en vue des playoffs du championnat israélien, où le club nation n’ambitionne rien de moins qu’un 57e titre national.

Passé par l’ASVEL en 2022/23 (5 points à 67%, 4,3 rebonds et 1 contre en 61 matchs), naturalisé israélien plus tôt dans sa carrière, Alex Tyus a déjà joué pour le Maccabi de 2013 à 2015 puis de 2017 à 2019. Il a notamment remporté l’EuroLeague en 2014, mais également trois titres de champion d’Israël (2014, 2018, 2019), plusieurs Coupes nationales (deux fois la Coupe d’Israël et deux fois la Coupe de la Ligue) ainsi qu’un trophée de MVP du Final Four de Winner League en 2018.

Jusqu’à ce week-end, l’ancien intérieur du Real Madrid défendait les couleurs du club italien de Varese. En Serie A, compétition qu’il découvrait, il a tourné à 5,2 points, 6,2 rebonds et 1,2 contres en 19 minutes de jeu en moyenne sur 20 matchs. Mais puisque le club lombard n’était que 12e de Lega, l’opportunité d’aller enrichir son palmarès ailleurs était presque inespérée…