Alexis Peterson revient en France, à Villeneuve d’Ascq !

Alexis Peterson fait son retour dans le championnat de France, en Boulangère Wonderligue. Après avoir joué à Angers et Basket Landes, la meneuse américaine va désormais poser ses valises dans le Nord, à Villeneuve d’Ascq. L’internationale allemande s’est engagée pour la saison 2025-2026 avec l’ESBVA-LM.

L’une des stars de LFB ces dernières saisons, Alexis Peterson (1,65 m, 29 ans), va donc de nouveau pouvoir illuminer les parquets français de son talent. Dès son arrivée dans l’Hexagone, la native de l’Ohio a cassé la baraque avec l’UFAB. Dans le cinq majeur du championnat dès sa première saison en 2021-2022, elle a fait encore mieux lors de sa deuxième saison en Anjou en compilant 19,5 points à 46% aux tirs et 6,1 passes décisives en 35 minutes de jeu en moyenne.

Alexis Peterson a ensuite pris la direction de Basket Landes, où son impact offensif a été légèrement moindre dans une équipe plus compétitive (12 points de moyenne). Avec le club landais, elle a échoué de peu à décrocher ses premières consécrations collectives, échouant en finale du championnat de France et la Coupe de France.

En 2024-2025, Alexis Peterson s’est exportée, jouant successivement à Polkowice (Pologne) et Besiktas (Turquie). Avec cette dernière équipe, celle qui a disputé les JO 2024 avec l’Allemagne avait d’ailleurs vu sa route en EuroCup s’arrêter en quart de finale contre… l’ESBVA-LM, vainqueur de la compétition.

Avec Alexis Peterson, Villeneuve d’Ascq prouve que le club veut rapidement retrouver les hautes sphères de la LFB, après une saison complexe sur le plan national conclue positivement en playdowns. L’entraîneur Maxime Bézin va ainsi pouvoir construire le reste de son effectif autour d’une très forte meneuse, alors que Carla Leite (1,75 m, 21 ans) ne sera plus au Palacium la saison prochaine.

Les mots du manager général de l’ESBVA-LM, Christophe Vitoux,

sur l’arrivée d’Alexis Peterson :

« Kamiah Smalls, dont Alexis Peterson est proche, a été notre meilleure ambassadrice pour la convaincre de nous rejoindre.

On a pu apprécier son leadership, sa rage de vaincre, à chaque fois qu’on l’a vue avec Angers, avec Basket Landes, et cette saison à maintes reprises, avec Polkowice puis Besiktas — également aux JO cet été à Lille avec l’Allemagne. À chaque fois, on s’est dit que si c’est pour être autant présente dans notre Métropole lilloise, on aimerait la voir porter un jour le maillot des Guerrières. C’est maintenant chose faite.

Sa science du jeu, son énergie et son tempérament de compétitrice seront très précieux pour performer dans La Boulangère Wonderligue et affirmer l’ambition qui doit être la nôtre : jouer les premiers rôles. »