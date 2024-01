Amine Noua de retour à l’ASVEL avec Fenerbahçe : « Ce sera très particulier »

Pour son deuxième match au Fenerbahçe Istanbul, Amine Noua s’apprête à jouer contre l’ASVEL ce mardi 30 janvier en EuroLeague. C’est dans ce club qu’il a fait la quasi totalité de sa formation, lancé sa carrière professionnelle et où il évoluait encore la saison dernière. « C’est comme un symbole ! C’est la première fois que j’affronte l’ASVEL depuis les poussins, quand je jouais avec Vénissieux-Parilly », relate-t-il dans Le Progrès.

Ce match à la LDLC Arena, il aurait du le jouer dans le camp d’en face. Car en 2022, après une très belle fin de saison avec Strasbourg, l’enfant de Vénissieux avait fait le choix de signer deux ans pour l’ASVEL, un an après son départ pour Andorre. Toujours dans Le Progrès, l’ailier-fort explique comment s’est déroulé son départ un an avant la fin de son contrat.

« J’ai eu une réunion très rapide avec T.J. (Parker) et, clairement, je ne rentrais plus dans ses plans. J’ai été très déçu parce que, un an auparavant, j’avais fini en trombe avec Strasbourg, qui voulait me conserver. Mais l’ASVEL m’a appelé. Mon club de cœur, ma ville. J’ai tout là-bas et T.J. voulait m’utiliser à ma juste valeur. Jusqu’en décembre, cela a été le cas et, à partir de janvier, il y a eu un retournement de situation et je n’étais pratiquement plus dans les rotations. Cela me laisse un goût amer et a été dur à accepter. »