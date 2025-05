Madison Williams rejoint les trois anciennes de Chartres parmi les recrues d’Angers

La saison d’Angers a pris fin au premier tour des playoffs de La Boulangère Wonderligue, contre la sensation Charnay. Depuis, l’UFAB est très active sur le marché des transferts, le club angevin ayant déjà enregistré quatre arrivées. Récemment, c’est au tour de l’Américaine Madison Williams (1,80 m, 26 ans) d’avoir paraphé un contrat avec le club de l’Anjou.

Un profil européen

La saison passée, Madison Williams évoluait au sein de l’Étoile Rouge de Belgrade, où elle a remportée le titre de championne de Serbie 2025 et atteint les seizièmes de finale de l’EuroCup féminine. Au niveau européen, celle qui évolue sur le poste 3 a produit des chiffres solides : 14,6 points, 5,5 rebonds et 1,4 passe décisive de moyenne.

Après avoir suivi un cursus à l’université d’Oklahoma, celle qui est surnommée Madi Williams à été draftée à la 18e place par le Seattle Storm en 2023. Après une très courte carrière dans l’élite américaine (5 matchs pour le Phoenix Mercury), l’ailière a rejoint le circuit européen pour jouer en Turquie puis en Hongrie avant d’arriver à l’Etoile Rouge à l’été 2024.

La consolidation d’un projet solide

Cette nouvelle arrivée permet de solidifier le projet angevin. L’UFAB n’a pas chômé sur le marché afin de poursuivre sur sa très bonne lancée, avec des objectifs toujours plus hauts. Madi Williams rejoint ainsi les recrues Batabe Zempare, dégotée en Pologne, et le trio des anciennes de Chartres composé de Rosanne Le Seyec, Marine Debaut et Eve Mahoutou.

Elle est la neuvième joueuse à intégrer l’effectif d’Aurélie Bonnan pour la saison 2025-2026. En plus des cinq nouvelles arrivantes, celui-ci est composé de Anna Ngo Ndjock, Marine Dursus, Oumou Diarisso et Laura Mendez.