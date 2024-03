Angers peut toujours croire au maintien après « sa victoire de coeur » à Évreux

Angers est toujours en course pour le maintien après sa victoire à Évreux. Le club angevin a fait chuter l’Amicale Laïque de la Madeleine chez elle après prolongation (90-94, a.p). Le changement de coach en début de semaine avec la mise à l’écart de Neno Asceric et la promotion actuelle de Marc Namura n’a pas eu l’effet escompté pour les Ébroïciens.

En l’absence de Brandon Averette (cheville), les Angevins ont pu compter sur un bon Shawn Tanner (24 points à 6/12 aux tirs) pour décrocher une précieuse victoire à Jean-Fourré. Avec ce deuxième succès de suite à l’extérieur (après Pau début mars), l’EAB revient à une seule victoire de la première équipe non-relégable, Fos-sur-Mer (qui joue ce dimanche à Orléans).

« Symboliquement, ça montre que défensivement, on a franchi un cap, soulignait l’entraîneur angevin Ali Bouziane auprès du Courrier de l’Ouest. […] Ce n’était pas un beau match de basket mais on s’y attendait. Il fallait aller le chercher et on a été assez disciplinés à la fin du temps réglementaire et de la prolongation pour y parvenir. On est présents. On y croit et on est plus solides aussi. »