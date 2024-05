Antoine Diot : « J’ai honte de faire partie de ça. Roanne ne mérite pas ça. »

La Chorale de Roanne, qui accueille l’ASVEL à la Halle des Sports André Vacheresse ce samedi à 19h15, ne peut plus se sauver. Les Roannais sont déjà condamnés à retourner en Pro B pour la première fois depuis 2019, et le titre de MVP du mois d’avril de Sekou Doumbouya n’y changera rien. La faute à une saison remplie de hauts et de bas, commencée avec Jean-Denys Choulet à sa tête et conclue avec Thomas Berjoan à sa place. Ce dernier avait déjà livré son propre bilan il y a quelques jours, pointant des erreurs de recrutement sur certains joueurs. Ce samedi, c’est un autre homme fort du club qui s’est livré : Antoine Diot (1,93 m, 35 ans) . Le co-capitaine (avec Kadri Moendadze) roannais a enregistré une interview sans filtre avec le Progrès, en amont de ce dernier match contre son ancien club :