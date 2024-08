Après le naufrage des Mets 92, Paulius Sorokas remet le cap sur l’Italie

Après une seule saison en Betclic ELITE, vécue dans le tourment des Mets 92, Paulius Sorokas (2,04 m, 32 ans) a fait le choix sur une terre qu’il connaît bien, l’Italie. L’ailier-fort lituanien s’est engagé avec le club italien de Lega Serie A, Scafati.

À Scafati avec Frank Mason III et Rob Gray

Paulius Sorokas aura été l’un des rares soldats à être resté jusqu’au terme du supplice de Boulogne-Levallois. En 33 matchs de Betclic ELITE, le trentenaire tournait à 6,5 points à 40,9% de réussite aux tirs, 3,9 rebonds et 1,8 passe décisives en 22 minutes de jeu en moyenne. Le natif de Kaunas a participé aux quatre seules victoires du club alto-séquanais sur l’exercice 2024-2025.

En retrouvant un championnat où il a passé plus de la moitié de sa carrière professionnelle (8 saisons), Paulius Sorokas aura malgré tout l’occasion de pouvoir parler de Betclic ELITE avec ses nouveaux partenaires. En effet, plus tôt cet été, l’ancien Nancéien Frank Mason III, ainsi que l’ex-joueur de Monaco, la JL Bourg et Boulogne-Levallois, Rob Gray, ont signé dans le Sud-Est de l’Italie.