Après Strasbourg, direction Bilbao pour Malcolm Cazalon ?

Relancé grâce à une pige à Strasbourg, qui doit s’achever ce week-end à l’issue de la Leaders Cup, Malcolm Cazalon (1,98 m, 23 ans) ne devrait pas prolonger son aventure avec la SIG, où le retour de Malik Fitts est attendu début mars.

Plutôt performant en Alsace (10,3 points à 44%, 3,7 rebonds et 1,6 passe décisive en 9 matchs de Betclic ÉLITE), avec quelques cartons (22 points et 8 rebonds à Saint-Quentin, 16 points et 8 rebonds contre Monaco dimanche) nés de ses progrès à 3-points (44% de moyenne, contre 34% lors de sa dernière saison en Europe), Malcolm Cazalon s’est remis sur les radars du basket européen.

Une tradition française à Bilbao

Ainsi, le journaliste Chema de Lucas annonce que l’éphémère joueur NBA (1 match avec Detroit en 2023) est très proche de s’engager avec Bilbao. En délicatesse en Liga Endesa (13e, 7v-13d), avec une seule victoire d’avance sur la zone rouge, mais toujours en lice en FIBA Europe Cup, où il doit affronter le Tofas Bursa en quart de finale, le club basque a libéré l’arrière Omar Silverio ce mardi.

ÚLTIMAS HORA: El Surne Bilbao Basket, cerca de incorporar al exterior Malcolm Cazalon. Francés de 1.98 m. y 23 años procede del Strasbourg donde en 9 partidos ha promediado 10,3 puntos (43,8 % T3), 3,7 rebotes y 1,6 asistencias. — Chema de Lucas (@chemadelucas) February 12, 2025

S’il venait réellement à rejoindre le plus fort championnat d’Europe, ce qui serait une belle trajectoire après avoir passé neuf mois sans club, l’ancien prospect de l’ASVEL (qu’il doit affronter vendredi lors du quart de finale de la Leaders Cup) viendrait entretenir une tradition française à Bilbao. Jonathan Rousselle en a été le capitaine, tandis que Axel Bouteille, Damien Inglis ou Valentin Bigote y sont récemment passés. Avant eux, Frédéric Weis avait été le pionnier, suivi de Jérôme Moïso puis Adrien Moerman sur place.