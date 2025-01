Malcolm Cazalon séduit la SIG Strasbourg : « Il a un gros volume de jeu »

Après 9 mois sans jouer, au sortir d’une expérience aux États-Unis contrastée, Malcolm Cazalon est forcément arrivé sur la pointe des pieds à Strasbourg. Engagé comme remplaçant médical de Malik Fitts, absent jusqu’à fin février environ, l’ailier français s’incorpore bien dans la rotation strasbourgeoise.

« Un bon joueur avec beaucoup de talent offensif »

À Saint-Quentin, ce samedi 11 janvier, Malcolm Cazalon (1,98 m, 23 ans) a délivré son meilleur match depuis son arrivée dans le Bas-Rhin. Auteur de 22 points (dont 6/9 à 3-points), avec 8 rebonds et 3 passes décisives, le natif de Roanne n’a cependant pas pu empêcher la défaite des siens en Picardie. Mais l’ailier a pu se montrer aux yeux de son entraîneur Laurent Vila, qui n’a pas manqué de saluer sa prestation en conférence de presse.

« Il [Malcolm Cazalon] a un gros volume de jeu et sait faire beaucoup de choses avec la balle », analyse le technicien catalan dans des propos rapportés par les DNA. « En plus, c’est un gaucher, donc il perturbe l’adversaire. C’est un bon joueur, agréable à coacher, qui a beaucoup de talent offensif. »

😮‍💨 | Retour gagnant pour @malcolm_cazalon ? Le jeune français signe son record de points en #BetclicELITE ! 🌟💯 pic.twitter.com/meRcdN3Pyl — DAZN France (@DAZN_FR) January 11, 2025

Difficile de voir Cazalon terminer la saison à Strasbourg ?

Si Laurent Vila en attend encore plus de Malcolm Cazalon, notamment en défense et au rebond, l’intégration de l’ancien joueur des Detroit Pistons est cependant réussie après cinq matchs. Ce dernier affiche des statistiques de 10,4 points, 3,4 rebonds et 1,4 passe décisive, avec de très bons pourcentages aux tirs (51,9% au global, 56,6% à 3-points).

Ce qui pourrait inciter Strasbourg à le garder ? Difficile de l’envisager, surtout avec l’ajout récent d’Amadou Sow, qui porterait à 13 le nombre de joueurs professionnels dans l’effectif strasbourgeois au moment du retour de Fitts. Pour le moment, Malcolm Cazalon ne s’en préoccupe pas – « Je n’ai pas le contrôle sur ça. On verra bien » -, et va tenter d’enchaîner d’autres performances comme celle à Pierre-Ratte, avec la victoire au bout cette fois.