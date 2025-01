ASVEL : Ben Bentil attendu ce mardi à Villeurbanne

Ben Bentil (2,04 m, 29 ans) à l’ASVEL, c’est fait. Sous réserve qu’il passe la visite médicale avec succès, l’intérieur ghanéen va poursuivre sa saison 2024-2025 au sein du club rhodanien. L’ancien joueur de Châlons-Reims doit rejoindre Villeurbanne depuis Naples ce matin selon nos informations.

Ben Bentil arrive à l’ASVEL dans le but de densifier un secteur intérieur meurtri par la blessure longue durée de Mbaye Ndiaye (2,04 m, 26 ans) mais aussi par les pépins physiques des vétérans Charles Kahudi et Joffrey Lauvergne.

Ce poste 4/5 va jouer pour un troisième club cette saison, après l’Hapoël Tel-Aviv et plus longuement celui de Naples (14,9 points à 43,9% de réussite aux tirs, 6,3 rebonds et 1,3 passe décisive en 26 minutes après 11 matches de Serie A), et un quatrième club d’EuroLeague dans sa carrière, après le Panathinaïkos, Milan et l’Étoile Rouge de Belgrade. Ce lundi soir, le club de Naples a officialisé son départ.