Au club depuis 8 ans, le capitaine Vincent Ateba quitte Saint-Vallier

Saint-Vallier tourne décidément une grande page cet été. Après le départ de son coach depuis 2020 Philippe Namyst, le club drômois se sépare d’un autre de ses piliers, en la personne de Vincent Ateba (1,95 m, 39 ans). L’extérieur vétéran français était au club depuis… 2016. Il a donc connu tous les moments importants du club, comme le titre de champion de NM1 et la montée en Pro B en 2021, la redescente en 2023 jusqu’à la grande finale de NM1 en juin dernier, qui s’est joué à un petit point dans le match décisif contre Caen. Lors de ses huit saisons, il aura compilé des statistiques moyennes de 6,8 points, 2,4 rebonds et 1,5 passe décisive de moyenne. Il n’aura aussi raté que très peu de matchs.

Le Saint-Vallier Basket Drôme a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux ce vendredi 26 juillet. Celle-ci a forcément attiré de nombreux messages des fans, qui ont tenu à saluer Vincent Ateba, pour son exemplarité et sa gentillesse en dehors des courts notamment. Le communiqué du club parle d’un « capitaine exemplaire, qui laissera le souvenir d’un joueur avec de grandes qualités humaines marquées par sa combativité, sa fidélité et sa loyauté. » Enfin, Ateba a lui-même laissé un long message pour remercier le club et ses fans. S’il quitte Saint-Vallier, il n’a cependant pas expliqué quelle était la suite pour lui, même s’il ne semble pas arrêter sa carrière à 39 ans.

« Après 8 saisons, un chapitre de ma carrière se tourne et je ne défendrai plus les couleurs du Saint Vallier Basket Drôme. 8 saisons que je n’ai pas vu passer. C’est en voyant ma famille avec nos enfants qui grandissent que je réalise que le temps défile car je ne sens pas le poids de l’âge. Mon engagement et ma détermination sont sûrement des raisons à ma longévité et au fait que je me sois vite senti adopté par les 2 rives.

J’ai sans cesse essayé d’être à la hauteur des valeurs du club que ce soit dans le respect, l’entraide et la combativité. Je tiens à remercier la direction de m’avoir fait confiance toutes ces années, tous mes coaches et coéquipiers qui ont foulés les parquets avec moi et qui m’ont permis de grandir en tant que joueur et homme, tous les bénévoles que j’ai pu croiser et sans qui le club ne pourrait pas fonctionner et tous ceux qui suivent le SVBD de près ou de loin.

Portez vous bien. »