LBWL

Aucun repos pour Leïla Lacan : cinq jours après sa fin de saison WNBA, elle est déjà de retour à Basket Landes

WNBA - Leïla Lacan continue d'enchaîner les compétitions sans se reposer. Après avoir enchaîné les finales de LBWL, l'EuroBasket, puis la saison WNBA, elle a atterri hier en France pour débuter sa préparation 2025/26 avec Basket Landes.
|
00h00
Aucun repos pour Leïla Lacan : cinq jours après sa fin de saison WNBA, elle est déjà de retour à Basket Landes

Lacan garde son sourire et son énergie

Crédit photo : Basket Landes

Elle n’aura pas perdu de temps pour faire sa transition vers sa saison en Europe. Leïla Lacan (1,80 m, 21 ans) n’a même pas pris la peine de finir sa saison WNBA (elle a raté les deux derniers matchs de Connecticut) avant de s’envoler vers la France. Le chamboulement des calendriers ne lui a pas permis d’aller jusqu’au bout, et son dernier match de la saison restera cette sortie à 14 points dans une belle victoire contre Phoenix (87-84), le 6 septembre. Un beau moyen de finir une superbe saison rookie, même si elle ne l’a débutée qu’après l’EuroBasket. Ce jeudi 11 septembre, le club de Basket Landes a annoncé avec une photo son retour dans le groupe, moins de 4 mois après l’avoir quitté.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Leila Lacan.jpg
Leila LACAN
Poste(s): Meneur
Taille: 180 cm
Âge: 21 ans (02/06/2004)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / WNBA
PTS
10,4
#50
REB
2,4
#99
PD
3,7
#25

Retour victorieux

Lacan est affichée aux côtés de Marie Pardon, sa coéquipière sur les lignes arrières la saison dernière. Avant de s’envoler vers l’EuroBasket puis la WNBA, Lacan sortait de sa meilleure saison en carrière. Avec 14,4 points de moyenne, elle était dans le Top 10 des meilleures marqueuses de LBWL. À quoi elle ajoutait 2,6 rebonds, 2,9 passes décisives et 2,3 interceptions de moyenne. Le tout à des excellents pourcentages de 47,7% aux tirs (dont 38,3% à 3-points) et 83% aux lancers-francs, alors que l’adresse était pourtant son point faible auparavant.

LIRE AUSSI

Ce qui lui a permis d’être nommée dans le 5 majeur de la saison du championnat, MVP du mois de février, mais surtout… MVP des finales. Car les Landaises ont remporté le titre face à Tarbes, grâce notamment à un excellent 3e match de l’Aveyronnaise avec 21 points, après avoir débuté timidement les playoffs. « Sur l’ensemble de ces playoffs, je pense que ce n’est pas moi la MVP » avouait-elle d’ailleurs à Sport en France.

Contraintes calendaires

Cette belle saison individuelle comme collective l’a donc poussée à continuer dans le club basé à Mont-de-Marsan, où elle peut continuer à progresser. Alors que beaucoup d’autres grosses joueuses françaises se sont exportées à l’étranger depuis deux ans. Reste à voir dans quel état de forme va arriver la joueuse de tout juste 21 ans, qui n’a pas eu un mois de vacances depuis l’été 2024, après les Jeux Olympiques.

Convoquée en équipe de France pour l’Euro, elle n’a eu que 12 jours de repos en mai. Et seulement 4 entre la fin de l’Euro et son arrivée aux États-Unis pour la WNBA… Même tarif pour la transition entre la fin de saison WNBA et le début à Basket Landes. Elle va donc débuter plusieurs mois de compétition pour la saison 2025/26 sans avoir eu la moindre inter-saison pour se reposer et s’entraîner. Pour l’instant heureusement, cela n’a pas conduit à des blessures.

LIRE AUSSI

Pour expliquer la non-présence de Lacan lors des deux derniers matchs WNBA, l’équipe de Connecticut a invoqué des « raisons personnelles. » Personne n’a annoncé qu’elle avait pris l’avion vers la France. Le Sun a d’ailleurs largement perdu (87-62 et 88-72) ses deux derniers matchs sans elle, pour terminer la saison régulière 11e sur 13 équipes. « Leïla a changé notre équipe. On ne saura jamais, mais si elle avait débuté dès le camp d’entraînement avec nous, peut-être que la saison aurait été différente » s’est interrogé le coach Rachid Meziane en conférence de presse.

Avec 10,4 points à 47,7% aux tirs (dont 22,4% à 3-points), 2,4 rebonds, 3,7 passes décisives et 2,2 interceptions de moyenne (2e meilleure de WNBA), elle a impressionné tout le monde aux États-Unis pour sa première saison. Notamment par sa défense féroce à l’extérieur et son agressivité en attaque. Avec tout de même une marge de progression pour la suite, qui ne laisse présager que du bon.

WNBA
WNBA
T-shirt offcourt

