Avec Tyler Cheese mais sans Mathéo Leray, le Stade Rochelais est « prêt au combat » contre Cholet

La salle Gaston Neveur et ses 1 677 places vont enfin connaître leur grande première en Betclic Élite. Après leur défaite inaugurale avec les honneurs sur le parquet de Nancy (64-56), les joueurs du Stade Rochelais se retrouvent pour cette deuxième journée à domicile, pour accueillir Cholet Basket.

Une affiche qui s’annonce compliquée sur le papier pour les hommes de Julien Cortey, au vu des deux effectifs. Même si les Choletais ont perdu leur premier match officiel la semaine dernière, face aux Turcs de Petkim Spor en phase de qualifications à la BCL (70-76). Ce match à La Rochelle sera donc leur entrée en lice en championnat, étant donné que leur premier match contre Dijon a été reporté à une date ultérieure. « On est restés quelques jours sur place après l’élimination histoire de faire du lien, car l’équipe a beaucoup changé cet été. Dans tous les cas, ce match nous a donné les armes pour bien affronter le championnat… On veut rebondir » a confié le meilleur marqueur choletais en pré-saison Bastien Vautier à Sud-Ouest.

Côté Rochelais, la défaite inaugurale contre Nancy fut prometteuse. Les joueurs se sont battus malgré les absences. Et cette fois, ils pourront compter sur le renfort de Tyler Cheese (1,95 m, 25 ans), qui vient remplacer un autre arrière américain, Allen Flanigan, absent pour trois mois. Arrivé mercredi, Cheese est opérationnel pour le match. Mais les Rochelais ont malheureusement perdu Mathéo Leray (1,83 m, 21 ans) pour 4 à 6 semaines, selon les informations de l’Équipe. Le jeune meneur s’était tordu la cheville droite lors du premier quart-temps de la saison, une cheville dont il avait déjà souffert la saison dernière. Après être sorti du match avec une botte, les examens ont révélé une grosse entorse. Il ne pourra donc pas retrouver son ancienne équipe choletaise, qu’il avait quittée cet été contre leur volonté. Un coup dur pour l’équipe mais aussi pour le champion d’Europe U20 2023, qui attendait avec impatience sa première saison complète en première division.

Malgré tout, dans son analyse de pré-match sur le site du club, le coach Julien Cortey a expliqué que son équipe devra être « prête au combat » :

« Comme toutes les formations de Betclic Élite, Cholet a un gros roster avec des joueurs référencés qui ont une bonne expérience de la division. Ils ont notamment T.J Campbell, Gerald Ayayi ou encore Bastien Vautier. C’est une équipe qui met beaucoup d’intensité qui joue bien au basket. En défense, ils impactent beaucoup, il va falloir être prêts au combat. Oui on a hâte de retrouver nos repères et nos supporters. On attend ça depuis un moment ! Cette saison, on va avoir besoin de Gaston et de la ferveur du public pour avoir un supplément d’âme sur le terrain. »