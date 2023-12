Basket Landes fait tomber Villeneuve d’Ascq, Bourges seul en tête

LFB - Basket Landes a battu Villeneuve d'Ascq 66 à 64, ce dimanche 10 mars, sur un panier de Luisa Geiselsoder. L'ESBVA-LM défaite, Bourges passe seul en tête de LFB.

Bourges est désormais seul leader de la Ligue Féminine de Basket (LFB), avec 9 victoires en 10 matches. Tombeuses de Tarbes samedi soir, les Tango ont vu le co-leader, Villeneuve d’Ascq (8 victoires et 2 défaites), s’incliner sur le parquet de Basket Landes (66-64) ce dimanche 10 décembre pour le dernier match de la 10e journée de championnat.

Privées de Maïa Hirsch (victime d’une grosse entorse en cours de semaine à Györ) en plus de Shavonte Zellous (pied), les vice-championnes de France 2023 sont bien remontées dans le dernier quart-temps. Après avoir compté 10 points de retard à 9 minutes de la fin (53-43), elles ont égalisé à 64 partout à 5 secondes de la fin sur un panier plus la faute de Kennedy Burke. Mais Basket Landes a préparé un dernier système de touche pour permettre à Alexis Peterson (18 points) de trouver Luisa Geiselsoder (13 points et 12 rebonds) à l’intérieur, et reprendre l’avantage (66-64) dans une ambiance de folie.

« Ça, c’est « Shosho (Shona Thorburn) », a commenté l’entraîneure Julie Barennes dans Sud-Ouest. Le but, c’était d’avoir des sorties et Luisa à l’intérieur. En face, elles anticipent, « Lex » (Peterson) voit qu’il y a de la place, lui fait la passe et Luisa le lit bien… »

Avec ce septième succès de la saison LFB, Basket Landes revient à hauteur de Lattes-Montpellier à la troisième place. L’équipe de Julie Barennes reste invaincue à l’Espace Mitterrand depuis en 11 mars 2023.