Battue à Munich, l’ASVEL marque le pas en EuroLeague

L’ASVEL a enregistré sa quatrième défaite de suite. Après avoir perdu à Paris puis Limoges la semaine dernière, les Rhodaniens ont été vaincus du côté de Belgrade mardi avant de perdre chez le Bayern Munich (76-67) ce jeudi 6 février, pour la 26e journée de l’EuroLeague. Sur le parquet de Bavarois souverains à domicile cette saison, les Villeurbannais n’ont pas trouvé la clé pour inverser la tendance. Trop maladroits à 3-points (10/33), ils ont couru derrière le score toute la rencontre, sans réussir à inquiéter leurs adversaires.

Un écart qui s’est creusé rapidement

Le premier quart-temps avait pourtant laissé espérer un match accroché (23-18, 10e). Mais dans la deuxième période, l’ASVEL a sombré offensivement, inscrivant seulement 2 points en cinq minutes (36-20, 15e). Incapables de rivaliser face à l’une des équipes les plus adroites de l’EuroLeague à 3-points, les Rhodaniens ont subi un 13-2 qui les a forcés à cravacher pour limiter la casse. David Lighty (8 points) a tenté de relancer la machine, suivi par Paris Lee qui a ramené l’écart sous les dix points à la pause grâce à un tir primé du milieu de terrain (38-30, 20e).

Paris Lee from HALF COURT 😳 Always lethal at the end of quarters 💯#MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/Ks5kgQS91D — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 6, 2025

Une fin de match sans surprise

Mais les espoirs d’un retour ont été vite douchés par un Bayern impérial dans le troisième quart-temps. Porté par Carsen Edwards (14 points et 6 passes décisives) et Vladimir Lucic (10 points et 8 rebonds), Munich a repris le large (54-36, 27e). Si l’ASVEL est revenue (67-61, 38e) en s’appuyant sur leurs intérieurs Joffrey Lauvergne (12 points et 6 rebonds) et Neal Sako (10 points et 6 rebonds), l’écart était trop important pour être comblé. Un dernier tir à 3-points d’Andreas Obst (15 points) à moins de deux minutes du terme a scellé la victoire bavaroise (76-67).

Un calendrier qui ne laisse aucun répit

Avec ce troisième revers consécutif en EuroLeague, l’ASVEL (11 victoires – 15 défaites) voit le Top 10 et une place pour les play-in s’éloigner. Les Rhodaniens comptent désormais deux victoires de retard sur la 10e place occupée par le Partizan Belgrade, qui doit encore jouer à Monaco ce vendredi.

La prochaine échéance s’annonce tout aussi ardue avec un affrontement contre Paris dimanche en Betclic Élite. Un match crucial pour retrouver confiance avant de replonger dans la bataille européenne contre le Panathinaikos dans trois semaines, après la Leaders Cup et la trêve internationale.