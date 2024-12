Besson, Makoundou, Bouteille et Gombauld cartonnent, Tillie prend confiance

Les Français ont vécu une belle semaine en Coupe d’Europe cette semaine. En EuroCup, Yoan Makoundou (2,07 m, 24 ans) a signé son record de points de la saison. Dans la victoire du TT Ankara sur le parquet du Lietkabelis Panevezys (93-98), celui qui s’est mis en évidence récemment en équipe de France a planté 23 points à 10/19 aux tirs (dont 3/5 à 3-points), en plus de prendre 8 rebonds, donner 3 passes décisives et piqué 3 ballons en 31 minutes.

Avec également 26 points de l’ancien Limougeaud et Metropolitan Anthony Brown (1,98 m, 32 ans), mais aussi 24 de Braian Angola (1,98 m, 30 ans), le TT Ankara a débordé l’équipe lituanienne dans le dernier quart-temps (19-32). Il faut dire que les Turcs avaient la main chaude derrière l’arc (13/27).

Au sortir de la fenêtre internationale, Axel Bouteille (2,01 m, 29 ans) et Adam Mokoka ont également été adroits en EuroCup. Axel Bouteille d’abord, l’ailier varois a marqué 19 points – soit sa deuxième meilleure performance de la saison – à 8/13 aux tirs, accompagnés de 6 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions en 36 minutes. De quoi contribuer à la victoire du Bahcesehir Koleji contre le BC Wolves (84-74).

Adam Mokoka (1,95 m, 26 ans) n’a lui pas pu gagner avec Cluj-Napoca chez le KK Cedevita Olimpija Ljubljana (103-96) mais il a été efficace en sortie de banc (14 points à 6/7 aux tirs, 2 rebonds et 4 passes décisives en 21 minutes) même s’il a égaré 5 ballons.

En Ligue des Champions (BCL), Hugo Besson et Stéphane Gombauld ont cartonné en vain. A domicile contre Murcie, Hugo Besson (1,95 m, 23 ans) a surnagé (27 points à 9/18, dont 3/11 à 3-points, 4 rebonds, 2 passes décisives et 0 balle perdue en 38 minutes) alors que Saben Lee a galéré (8 points à 2/11 aux tirs) mais Manisa s’est incliné de 6 points (72-78).

Pour Stéphane Gombauld (2,05 m, 27 ans), son deuxième double-double consécutif (16 points à 6/8, 17 rebonds et 2 passes décisives en 29 minutes) n’a pas permis à Reggio d’Emilie de s’imposer sur le parquet du Lietuvos Rytas (94-84).

A contrario, Killian Tillie (2,08 m, 26 ans) a gagné avec Malaga. Face à Ostende (98-82), l’intérieur a signé son plus gros temps de jeu de la saison (18 minutes et 15 secondes). Signe que le rythme et la confiance reviennent peu à peu, il a tenté 11 tirs. Même s’il a manqué d’adresse (3/6 à 2-points, 0/5 à 3-points), il a cumulé 6 points et 5 rebonds en sortie de banc.