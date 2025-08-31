Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

Bilal Coulibaly ne veut pas trouver d’excuses aux Bleus : « On ne s’est pas donné à 100% »

Équipe de France - Après la défaite de l’équipe de France contre Israël (82-69) lors du troisième match de l’EuroBasket 2025, Bilal Coulibaly n’a pas mâché ses mots. L’arrière a pointé le manque de jeu collectif et de concentration des Bleus.
|
00h00
Résumé
Écouter
Bilal Coulibaly ne veut pas trouver d’excuses aux Bleus : « On ne s’est pas donné à 100% »

Bilal Coulibaly a moins pesé pour l’équipe de France que sur les deux premiers matches

Crédit photo : Julie Dumélié

Bilal Coulibaly a livré une analyse lucide après la défaite de l’équipe de France face à Israël (82-69), dimanche à Katowice, pour le troisième match de poules de l’EuroBasket 2025. Déçus, les Bleus n’ont pas su trouver les solutions face à la zone adverse et voient leur série s’arrêter après deux victoires.

Bilal COULIBALY
Bilal COULIBALY
4
PTS
4
REB
1
PDE
Logo EuroBasket
ISR
82 69
FRA

« On n’a pas su jouer ensemble »

Pour l’arrière des Washington Wizards, la France a surtout pêché collectivement. « On aurait dû beaucoup plus jouer ensemble, on ne l’a pas assez fait. Face à la zone, on aurait dû plus se passer la balle, avoir plus de mouvement mais on n’a pas su assez bien bouger pour aider Guerschon en bas. C’est une mauvaise performance collective », a-t-il regretté.

LIRE AUSSI

Au-delà de la tactique, Bilal Coulibaly a également mis en avant un problème de concentration : « On ne s’est pas donné à 100%. Sur le terrain, on n’était pas focus, pas lucides. Mais ce n’est pas une excuse, nous sommes des professionnels. Il faut passer le cap de ça. Il n’y a pas d’excuse, on a juste mal joué ».

Une défaite à digérer rapidement

Alors que l’écart final pourrait peser en cas d’égalité dans le groupe, Coulibaly refuse de se cacher derrière les circonstances avec un match seulement 24 heures plus tôt face à la Slovénie. « Franchement, on a juste joué. On a essayé de faire ce qu’on pouvait faire… Mais parfois, ça ne vient pas. C’est vrai qu’on a pris des tirs très rapides à 3-points », a-t-il reconnu.

LIRE AUSSI

Interrogé sur l’absence d’Alexandre Sarr et les changements tactiques récurrents, l’arrière a été clair : « Oui, c’est dur, mais il faut s’adapter. On est des professionnels. Ce sont des choses qui arrivent. Maintenant, il faut passer à autre chose ».

Cap sur France – Pologne

Les Bleus doivent vite rebondir avant un choc décisif face à la Pologne mardi, qui pourrait déterminer la première place du groupe. « On va se battre à fond. On va essayer de retrouver notre impact défensif dès le début du match et tenir tout le long », a assuré Coulibaly, transformant cette première défaite en leçon pour la suite du tournoi.

A Katowice,

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
France
France
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
arden_lefort
En fait, tout ce que nous avions nous-même observé. Manque d'implication, mental en baisse, précipitation dans les tirs, impuissance devant la zone. On a vu. Reprenez-vous Messieurs!
Répondre
(0) J'aime
Livenews
EuroBasket
00h00« On a fait du handball » : les Bleus (encore) impuissants face à la défense de zone
Edoardo Casalone a été promu coach de l'Italie en plein match contre la Bosnie-Herzégovine
EuroBasket
00h00Pozzecco expulsé contre la Bosnie : l’Italie privée de son sélectionneur
Les jeunes Bleus auront-ils appris de la défaite contre Israël
EuroBasket
00h00[Édito] France – Israël : une claque nécessaire pour les Bleus ?
EuroBasket
00h00En cas d’égalité à trois, les Bleus auront besoin d’une victoire de 25 points contre la Pologne !
EuroBasket
00h00Flou autour du mollet d’Alexandre Sarr : « On verra au fur et à mesure »
Bilal Coulibaly a moins pesé pour l'équipe de France que sur les deux premiers matches
EuroBasket
00h00Bilal Coulibaly ne veut pas trouver d’excuses aux Bleus : « On ne s’est pas donné à 100% »
Frédéric Fauthoux est resté assez fermé pendant France - Israël
EuroBasket
00h00Frédéric Fauthoux après France – Israël : « On a perdu pied »
Juancho Hernangomez et l'Espagne en sont à deux victoires de suite à l'Euro
EuroBasket
00h00L’Espagne écrase Chypre et enchaîne une deuxième victoire à l’Euro
Guerschon Yabusele a demandé un jeu plus en mouvement pour l'équipe de France à ses meneurs-arrières
EuroBasket
00h00La colère du capitaine Guerschon Yabusele : « On a joué plus perso »
EuroBasket
00h00Battue par Israël, l’équipe de France se complique la tâche à l’EuroBasket !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
1 / 0