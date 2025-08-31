Bilal Coulibaly ne veut pas trouver d’excuses aux Bleus : « On ne s’est pas donné à 100% »

Bilal Coulibaly a livré une analyse lucide après la défaite de l’équipe de France face à Israël (82-69), dimanche à Katowice, pour le troisième match de poules de l’EuroBasket 2025. Déçus, les Bleus n’ont pas su trouver les solutions face à la zone adverse et voient leur série s’arrêter après deux victoires.

« On n’a pas su jouer ensemble »

Pour l’arrière des Washington Wizards, la France a surtout pêché collectivement. « On aurait dû beaucoup plus jouer ensemble, on ne l’a pas assez fait. Face à la zone, on aurait dû plus se passer la balle, avoir plus de mouvement mais on n’a pas su assez bien bouger pour aider Guerschon en bas. C’est une mauvaise performance collective », a-t-il regretté.

Au-delà de la tactique, Bilal Coulibaly a également mis en avant un problème de concentration : « On ne s’est pas donné à 100%. Sur le terrain, on n’était pas focus, pas lucides. Mais ce n’est pas une excuse, nous sommes des professionnels. Il faut passer le cap de ça. Il n’y a pas d’excuse, on a juste mal joué ».

Une défaite à digérer rapidement

Alors que l’écart final pourrait peser en cas d’égalité dans le groupe, Coulibaly refuse de se cacher derrière les circonstances avec un match seulement 24 heures plus tôt face à la Slovénie. « Franchement, on a juste joué. On a essayé de faire ce qu’on pouvait faire… Mais parfois, ça ne vient pas. C’est vrai qu’on a pris des tirs très rapides à 3-points », a-t-il reconnu.

Interrogé sur l’absence d’Alexandre Sarr et les changements tactiques récurrents, l’arrière a été clair : « Oui, c’est dur, mais il faut s’adapter. On est des professionnels. Ce sont des choses qui arrivent. Maintenant, il faut passer à autre chose ».

Cap sur France – Pologne

Les Bleus doivent vite rebondir avant un choc décisif face à la Pologne mardi, qui pourrait déterminer la première place du groupe. « On va se battre à fond. On va essayer de retrouver notre impact défensif dès le début du match et tenir tout le long », a assuré Coulibaly, transformant cette première défaite en leçon pour la suite du tournoi.

