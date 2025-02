Boulazac et Orléans confortent leurs deux premières positions, Rouen revient proche du Top 10

Contrairement à la Betclic Élite, cette deuxième partie de la 15e journée de Pro B n’a pas été le théâtre de surprises.

Boulazac et Orléans l’ont emporté ce samedi 1er février à domicile, respectivement contre Caen (79-59) et Aix-Maurienne (97-95). Les deux clubs désormais en tête du championnat, qui se retrouveront en finale de la Leaders Cup Pro B dans deux semaines, n’ont pas flanché. Même si le scénario était plus favorable pour les leaders que pour leurs dauphins. Le BBD a pu se reposer sur l’effort collectif pour prendre sa revanche contre Caen, avec quatre joueurs au-delà de 10 points et 22 passes décisives ; tandis que l’OLD a pu compter comme d’habitude sur son duo d’étrangers Tomislav Gabric (26 points) et Lee Moore (18 points, 6 rebonds, 9 passes décisives) pour prendre le dessus sur un adversaire combatif. Boulazac et Orléans gardent une longueur d’écart entre eux, et désormais une aussi avec leurs poursuivants, Blois et Roanne.

Dans le troisième match de la soirée, Rouen s’est imposé dans un duel de milieu de classement face à Saint-Chamond (97-89). Et ce surtout grâce à une bataille des rebonds dominée de la tête et des épaules, avec 57 rebonds récupérés par les rouennais, contre deux fois moins pour leurs visiteurs (28). Le meneur américain Marcus Hammond s’est lui occupé du scoring avec 27 points. Le RMB obtient enfin sa première victoire de 2025 après trois défaites, et remonte en 12e position de Pro B. Le SCABB reste lui en milieu de peloton, en 9e position avec 12 victoires pour 10 défaites.

Tous les résultats de cette 22e journée de Pro B : Vendredi Blois 83 – 81 Vichy

83 – 81 Vichy Fos-sur-Mer 76 – 81 Nantes

Poitiers 87 – 78 Roanne

87 – 78 Roanne Antibes 82 – 89 Denain

ASA 79 – 74 Evreux

79 – 74 Evreux Hyères-Toulon 73 – 99 Pau-Orthez Samedi Boulazac 79 – 59 Caen

79 – 59 Caen Orléans 97 – 95 Aix-Maurienne

97 – 95 Aix-Maurienne Rouen 97 – 89 Saint-Chamond