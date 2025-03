Boulazac et Orléans s’en sortent en prolongation, Antibes confirme son regain de forme

Après la défaite de Blois à Hyères-Toulon ce vendredi 21 mars, le duo de tête Boulazac – Orléans avait l’occasion d’encore un peu plus creuser l’écart sur leur adversaire blésois. Ce fut chose faite, avec grande difficulté cependant !

Le BBD préserve l’essentiel au Palio

Boulazac, si impérial dans son Palio cette saison (2 défaites), n’est pas passé loin d’un second revers consécutif face à Rouen. Déjà défait par le surprenant 4e Aix-Maurienne une semaine auparavant, le BBD a dû s’en remettre à une prolongation pour se défaire de l’équipe normande. Portée par un gros duo Warner – Robineau (44 points), la formation d’Alexandre Ménard est finalement parvenue à s’imposer dans la période supplémentaire (87-83, a.p) en accumulant les passages aux lancers francs, pourtant la grosse force du RMB sur cette rencontre (29/36 aux LFs).

L’OLB au bout de 50 minutes de jeu malgré les tirs de Bogues et Gomis

Au CO’Met, ce n’est pas une mais deux prolongations qui ont été nécessaires à Orléans pour se défaire d’une Alliance Sport Alsace décidément bien coriace cette saison. Une équipe alsacienne qui aime aussi à planter d’énormes tirs, à l’image de son scoreur Shannon Bogues (25 points). Déjà auteur d’un énorme panier à 3-points pour la victoire contre Caen plus tôt dans la semaine, l’Américain a remis ça pour aider l’ASA à se maintenir en vie dans la partie.

Avec deux tirs derrière l’arc dans les dix dernières secondes du temps réglementaire, il a forcé une première prolongation, avant d’être imité par son coéquipier Marcus Gomis pour une seconde. Malgré un bon départ des Alsaciens dans la 2e période supplémentaire (82-87), le vainqueur de la Leaders Cup Pro B a su trouver les ressources pour l’emporter au bout de 50 minutes de jeu intenses dans le Loiret (94-90, a.p.).

Quatre à la suite pour les Sharks

Antibes confirme sa métamorphose sur cette fin de saison régulière de Pro B. Pris dans un tourbillon de 6 défaites en 8 matchs à partir des fêtes de fin d’année, les Sharks viennent d’enchaîner un 4e succès consécutif en l’emportant contre la JA Vichy (81-76).

Devant au score durant l’intégralité de la partie, l’équipe de J.D. Jackson a définitivement fait la bascule en début de 4e quart-temps, avec un 11-2 d’entrée pour repousser les Vichyssois à plus de 15 points. Garlon Green et Samir Gbetkom ont porté l’attaque antiboise avec respectivement 18 et 19 unités pour permettre à Antibes de décrocher une 15e victoire en 29 matchs, fermant ainsi le top 10.