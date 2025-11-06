Boulogne-sur-Mer remplace un joueur américain par un autre

Boulogne-sur-Mer a décidé d’apporter du sang neuf à son effectif. Le club de Nationale 1 a annoncé la fin de sa collaboration avec Trevond Barnes et l’arrivée de Jaylen Sebree (28 ans, 2,00 m).

Le néo-Boulonnais arrive avec un solide parcours universitaire et professionnel, passé notamment par la NCAA, la G-League, la Finlande, le Luxembourg et la Nouvelle-Zélande.

Trevond Barnes quitte le SOMB

Arrivé cet été, Barnes quitte Boulogne-sur-Mer après seulement dix matchs de Nationale 1. L’intérieur américain tournait à 7,0 points, 3,2 rebonds et 0,5 passe décisive pour 6,9 d’évaluation en 18 minutes. Des moyennes plutôt discrètes pour un joueur possédant le statut d’extra-communautaire.

Le club a tenu à lui rendre hommage : « Merci Trevond ! Le SOMB et Trevond Barnes ont décidé, d’un commun accord, de mettre fin à leur collaboration en cours de saison. Au-delà du joueur, c’est surtout l’homme que nous voulons remercier aujourd’hui — un coéquipier exemplaire, toujours positif, travailleur et investi, qui a su marquer le vestiaire par son attitude et son énergie. »

PROFIL JOUEUR Trevond BARNES Poste(s): Ailier Fort Taille: 210 cm Âge: 28 ans (29/07/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 5 #380 REB 4 #203 PD 1 #335

Jaylen Sebree, un ailier complet arrive en remplacement

Né en 1997 à Hopkinsville (Kentucky), Jaylen Sebree a évolué en NCAA I avec Florida Atlantic, Morehead State (coéquipier du Palois Drew Thelwell) puis Tennessee Tech, où il a signé une dernière saison à 15,4 points et 7,3 rebonds de moyenne en 2022-2023. Professionnel depuis 2023, il a ensuite joué en Finlande (Lahti Basketball), en G-League (Greensboro Swarm), au Luxembourg (BBC Sparta Bertrange), puis en Nouvelle-Zélande avec les Otago Nuggets, où il a compilé 14,9 points et 6,2 rebonds en 17 matchs durant cet été 2025.

Le SOMB décrit sa nouvelle recrue comme « un joueur complet, capable de créer son propre tir et de défendre sur plusieurs positions ». Des chiffres solides qui devraient lui permettre d’apporter une dimension offensive supplémentaire à Boulogne-sur-Mer (75,4 points de moyenne par match), actuellement en quête de stabilité et qui affichait en début de saison son ambition de jouer les premiers rôles en Nationale 1.

5e de la Poule B de Nationale 1 avec un bilan de 6 victoires et 4 défaites, le SOMB reste sur une cruelle défaite au buzzer beater face au leader Havrais (74-75).

Prochain match pour les joueurs de Thomas Drouot le 7 novembre avec un déplacement à la Canopée dans l’antre de LyonSO pour la 11e journée de championnat.