Bourges revient de l’enfer à Tarbes, Angers s’offre une première victoire historique en playoffs

Éliminé l’an dernier en quart de finale par Tarbes, à cause d’un match aller complètement raté au Quai de l’Adour (69-87), le Tango Bourges Basket a failli montrer qu’il n’avait rien appris des leçons du passé. À la 17e minute, le vainqueur de la saison régulière était complètement dans les cordes (20-39).

Mais les Tango ont su peu à peu recoller, portées par l’inévitable duo Pauline Astier (14 points et 9 passes décisives) – Kariata Diaby (25 points à 10/13 et 10 rebonds pour 35 d’évaluation). Il aura cependant fallu attendre la 37e minute pour voir Bourges prendre les commandes pour la première fois du match (70-69), avant de sceller sa victoire dans les dernières secondes : un and one fabuleux de la Tarbaise d’origine Pauline Astier puis un ultime panier de la MVP, injouable physiquement dans la raquette. Après une grosse frayeur, les Berruyères, victorieuses 76-74, ont peut-être fait le plus dur. Elles devront terminer le travail en début de semaine prochaine au Prado. Pour voir le dernier carré, cette fois.

AU MENTAL ! 🤯 Rendez-vous mardi au Prado pour le match retour ! 🤝 🎟️ https://t.co/RXLJMtl59J#FiertéTango pic.twitter.com/Mh7059jPw2 — Tango Bourges Basket (@BourgesBasket) April 17, 2025

« 11 points, un matelas très fin pour Tarbes »

Si les Tango ont frôlé la correctionnelle, Charnay lui n’a pas assumé son statut de favori à Angers (57-68). Et encore, on pourrait arguer que le CBBS a limité la casse, mené 53-68 à 3 minutes et 30 secondes du buzzer final… Mais Maeva Djaldi-Tabdi et Madeleine Garrick sont venues adoucir la note, redonnant un peu d’espoir en vue du retour à Prissé.

Pour l’UFAB, en revanche, la soirée restera historique. Menée par les 19 points d’Anna Ngo Ndjock, l’équipe angevine s’est adjugée sa toute première victoire en playoffs, après six échecs (à chaque fois contre Villeneuve-d’Ascq).

« On a fait quelques conneries, mais on avait de l’adresse, on a défendu fort », apprécie la meilleure marqueuse du soir, interrogée par Ouest France. « Ce qui notre force, c’est qu’on s’entend toute bien, on est sur la même longueur d’onde. 11 points d’avance, c’est un matelas très fin avant d’aller jouer dans leur chaudron. Ça ne sera pas facile. Il faut qu’on parte en pensant qu’il y a 0-0. Nous devrons rester concentrés parce qu’un nouveau match commence. »