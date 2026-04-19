La Meilleraie va-t-elle encore se transformer en forteresse imprenable ? Les chiffres sont clairs, et indéniables en 2026 : les sept rencontres qui s’y sont disputées ont toutes été remportées par Cholet Basket depuis le début d’année civile, portant le bilan du club à 10 victoires et 3 défaites à domicile cette saison.

Ce dimanche, les Maugeois ne partiront pas favoris face au Paris Basketball, champion en titre et 3e au classement de Betclic ÉLITE. Mais ils ont prouvé, depuis plusieurs semaines, leur capacité à déjouer les pronostics chez eux. La JL Bourg (102-96) et plus récemment l’ASVEL (93-85) se sont cassé les dents à la Meilleraie, au même titre que Tofas en BCL (105-86), début janvier.

« J’ai la conviction qu’on peut gêner beaucoup de monde »

L’impressionnante série des Choletais sur leurs terres peut-elle se poursuivre face à Paris ? « J’ai la conviction qu’on peut gêner beaucoup de monde », assure Fabrice Lefrançois à Ouest-France. Avant de tempérer : « Maintenant, il y a le blabla et puis il y a le terrain. C’est la seule chose qui m’intéresse. »

Le coach maugeois n’a assurément pas oublié le revers subi à l’Adidas Arena fin décembre, plus lourde défaite de son équipe en championnat cette saison (107-84). Reste que la dynamique est tout autre pour CB, vainqueur de quatre de ses cinq dernières rencontres et – a minima – accrocheur jusqu’au bout face aux cadors au retour de la trêve, début mars.

En championnat, Paris invaincu à l’extérieur en 2026

De son côté, Paris enchaîne après un déplacement malheureux à Kaunas vendredi. Le club de la capitale a parfois pataugé en championnat en 2026 (défaites contre Boulazac, Gravelines-Dunkerque, Bourg-en-Bresse), mais toujours à l’Adidas Arena. Depuis le début d’année civile, les Parisiens présentent un bilan parfait à l’extérieur en Betclic ÉLITE, avec 6 victoires en 6 matchs.

Un 0 va tomber en fin d’après-midi, ce dimanche (17h30), mais lequel ? « Je mettrais bien une petite pièce pour Cholet », ose Chloé Westelynck dans les colonnes de Ouest-France. Si les Maugeois veulent y croire, ils devront faire bien mieux face à l’armada adverse que lors du match aller (107 points, 15/32 à 3-points), lorsque l’attaque parisienne s’était déchaînée avant les fêtes.