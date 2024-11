Cholet perd T.J. Campbell pour plusieurs semaines

Cholet Basket va devoir faire sans T.J. Campbell au mois de novembre. En effet, interrogé par Ouest-France, l’entraîneur choletais Fabrice Lefrançois a annoncé que le meneur de jeu étasunien manquerait les prochaines semaines de compétition. Ce dernier, touché au pied contre Fribourg en FIBA Europe Cup, ne connaît pas encore sa durée d’indisponibilité.

Il s’agit d’une perte notable pour Cholet tant T.J. Campbell (1,77 m, 36 ans) semblait monter en puissance sur ces dernières semaines. Il sortait tout juste de son meilleur match de la saison lors de la flamboyante victoire contre Paris, avec 18 points à 5/8 aux tirs et 4 passes décisives pour 0 ballon perdu en 23 minutes de jeu. Depuis le début de la saison, en 5 matchs de championnat, l’ancien joueur de Dijon et Nanterre tourne 11,4 points à 58% aux tirs et 4,4 passes décisives en 21 minutes de jeu en moyenne.

Auprès du Courrier de l’Ouest, le directeur sportif choletais Guillaume Costentin a confirmé que le club allait se mettre en quête d’un remplaçant médical au poste de meneur de jeu. Le dirigeant ne va pas chômer en ce début de mois de novembre, ce dernier devant également gérer la situation d’Andre Roberson, en fin de contrat mais désireux de poursuivre l’aventure dans les Mauges.