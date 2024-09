Cholet, qui doit gagner deux matchs pour se qualifier en BCL, connaît son premier adversaire

Bis repetita pour Cholet. Comme l’année dernière, le club du Maine-et-Loire se retrouve dans le tournoi qualificatif à la BCL. Sauf que cette fois, ils n’auront que deux matchs éliminatoires à gagner au lieu de trois, grâce à leur catégorisation en tête de série.

Un duel franco-turc à venir

Exempts du premier tour, les Choletais ont donc pu regarder s’affronter les Néerlandais de Den Bosch et les Turcs de Petkim Sport mardi soir. Ce sont ces derniers qui l’ont emporté largement 92-72, et qui seront donc les futurs adversaires du CB en demi-finale ce jeudi soir. Il faudra notamment se méfier du meneur Breein Tyree et de l’ancien burgien Bryson Williams, qui ont marqué 29 et 22 points au premier match. Le club a terminé en septième position du championnat turc la saison dernière. Côté Choletais, l’équipe arrive avec une bonne dynamique de deux victoires consécutives en pré-saison, contre Limoges (98-76) et Le Portel (85-69). Sur l’ensemble de la préparation, leur bilan est à l’équilibre (3 victoires, 3 défaites). Et c’est leur nouvel intérieur Bastien Vautier qui a dominé les débats, terminant avec la meilleure évaluation des joueurs de Betclic Élite.

Les deux équipes sont dans la partie de tableau qui peut les qualifier dans le Groupe B de la BCL, avec les champions en titre de l’Unicaja Malaga, les Belges d’Ostende et les Polonais de Szczecin. En cas de victoire, Cholet fera face au dernier tour au vainqueur du duel entre les Grecs du PAOK et les Roumains d’Oradea. Reproduire la qualification de l’année dernière ne sera pas évident.