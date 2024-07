Cholet termine son recrutement avec le retour de Chris-Ebou Ndow

Au tour de Cholet d’apporter la touche finale à son effectif, avec l’ailier-fort Chris-Ebou Ndow. Le Norvégien vient clore l’effectif choletais pour la saison 2024-2025.

Une première dans l’élite française pour Chris-Ebou Ndow

Chris-Ebou Ndow fait suite aux dernières recrues plutôt expérimentées de Cholet, avec l’ailier Cleveland Melvin et le pivot Jamuni McNeace. À la différence près que le Norvégien connaît le championnat de France, pour y avoir joué après son cursus universitaire Northwest Missouri State University et une saison en Norvège. Capitaine de Denain, il était l’une des principales forces offensives des Dragons lors de ses deux saisons dans le Nord (plus de 10 points de moyenne de 2019 à 2021).

Après un éphémère passage à Boulazac (3 matchs), l’ailier-fort avait poursuivi sa carrière en 2e division espagnole, à La Corogne. Ces deux dernières saisons, Chris-Ebou Ndow a évolué en BNXT League, aux Heroes Den Bosch, puis en Bundesliga, au Syntainics MBC (9,6 et 5,3 rebonds en 27 minutes de jeu en moyenne).

Chris-Ebou Ndow vient ainsi compléter les postes à l’aile et à l’intérieur de Cholet.