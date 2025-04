Christophe Lasvigne va quitter la présidence de la SIG Strasbourg, après l’échec du projet SIG Arena

Christophe Lasvigne ne sera plus président de la SIG Strasbourg à compter de l’été 2025. Arrivé à la tête du club fin 2023, en remplacement d’Olivier Klotz, il a été fortement ébranlé par l’échec du projet SIG Arena. Un coup dur pour un homme qui s’était engagé à porter une vision ambitieuse pour le club. Alors que son mandat arrive à son terme, une nouvelle équipe, menée par Jérôme Rosenstiehl, se profile pour prendre la relève.

🚨 𝑪𝑶𝑴𝑴𝑼𝑵𝑰𝑸𝑼𝑬 𝑫𝑬 𝑷𝑹𝑬𝑺𝑺𝑬 🚨 Les mandats en cours du Directoire de la SIG Strasbourg SASP arriveront à leur terme le 30 juin 2025. 🗣️ La parole à Christophe Schalk, Président du Conseil de Surveillance. 👉 Communiqué : https://t.co/oWJuyAkEoN pic.twitter.com/91mvduyOkY — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) April 1, 2025

Une page se tourne à la SIG Strasbourg

Le communiqué de la SIG Strasbourg est clair : une seule liste a été déposée pour le renouvellement du Directoire, avec une élection prévue le 10 avril 2025. Christophe Lasvigne, président depuis 18 mois, a choisi de ne pas se représenter. Une décision qui intervient dans un contexte de grande frustration après l’abandon définitif du projet SIG Arena en février dernier.

Ce projet, pensé pour doter la SIG d’une salle moderne de 8 500 places, devait permettre au club de franchir un cap en termes d’infrastructures et de recettes. Mais le montage financier public-privé a échoué, notamment après le retrait d’une banque, rendant impossible la levée des 45 millions d’euros nécessaires.

« Malgré les efforts et l’engagement sans faille des pouvoirs publics et de la SAS Wacken Immo, il n’a pas été possible pour le porteur privé de réunir les fonds nécessaires », avaient regretté les collectivités locales dans leur communiqué. De son côté, Christophe Schalk, président de SIG & Entreprises, avait reconnu : « À un moment donné, il faut être capable de se dire qu’on a peut-être fait fausse route. »

Une nouvelle équipe emmenée par Jérôme Rosenstiehl

Le Conseil de Surveillance, soucieux de préparer au mieux la suite, a validé une liste unique pour le futur Directoire. Jérôme Rosenstiehl, de retour après avoir été manager des opérations basket au comité d’organisation de Paris 2024, mènera cette équipe. Il sera accompagné par Bernard Braun et Jean-Louis Koessler, qui vont renouveler leur mandat, ainsi que de nouvelles figures dont le chanteur Matt Pokora, qui renforce son implication, et Clément Hagenbach, membre actuel du Conseil de Surveillance.

Aucune communication officielle ne sera faite avant le vote du 10 avril, mais la transition est amorcée. Avec un budget à construire, une équipe et un staff à façonner et un avenir incertain au Rhénus, le défi s’annonce important pour la future gouvernance de la SIG Strasbourg.